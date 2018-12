Leonardo Fabio Amitrano: la palabra del campeón

Con un récord positivo, dos defensas exitosas y una presencia internacional importante que, sin lugar a dudas, sumó experiencia, el villamercedino campeón sudamericano de los superligeros, Leonardo Fabio Amitrano, fue otro de los boxeadores de San Luis que consiguió cerrar el año con una sonrisa y una buena sensación de cara al 2019.

“Terminé con un gran año. Conseguí el título, hice dos buenas defensas y viaje a Rusia donde dejé bien representado al país. Por ahí me faltaron más peleas, pero es difícil conseguir retadores cuando sos campeón; igual yo sigo trabajando de la misma manera para cuando salga algo”, contó Amitrano, conforme con los resultados obtenidos.

“Junior”, como lo conocen en el ring, que hasta hace muy poco estaba radicado en San Javier, Córdoba, dialogó con el Suplemento DxT, recordando sus últimos combates y analizando un 2019 que lo tendrá en su Villa Mercedes natal, entrenando bajo las órdenes de su papá, Leonardo Alberto Amitrano, en el gimnasio “El Tata” del barrio El Pimpollo.

­—Prácticamente arrancaste el año con la corona (peleó el 13 de enero), ¿Cómo viviste aquella noche en Neuquén?

—Fue maravillosa. Fuimos de punto a pelear con el campeón (Mauro Godoy, 30-4-1/16 KO), éramos mi entrenador y yo contra todos. Me preparé como siempre para ganar, sabía que iba a encontrar un boxeador con un estilo parecido al mío, la diferencia estaba en que él va un poco más al frente. Por suerte salió un combate entretenido, los jueces vieron el desgaste que hice y me traje el título.

­­—Luego vinieron dos defensas durísimas frente al mismo retador.

­—Sí, a los dos meses me desafío el santafesino Domínguez (21-3/7 KO). En ese tiempo había subido de peso y tuve que empezar a prepararme para llegar bien. Él es un buen boxeador, no tan técnico pero si va mucho al frente. A esa primera pelea conseguí manejarla y pude ganar. Y la segunda fue complemente diferente, había un antecedente y eso me ayudó, conocía su estilo, cómo se movía en el ring y resultó mucho más fácil.

­—En medio de ambas peleas fuiste a Rusia, ¿Cómo tomaste esa experiencia?

—Fue algo impresionante, es otro mundo. Enfrenté un boxeador local (Georgi Chelokhsaev) que tiene un récord impresionante de peleas ganadas por nocaut (16 triunfos, 12 por la vía rápida); salió un buen combate, no me tiró y ganó en las tarjetas. En general fue una buena experiencia, conocí su cultura y métodos de trabajo. Allá los boxeadores se dedican únicamente a entrenar, tienen preparadores físicos y los gimnasios están bien equipados.

—Regresaste a Villa Mercedes y te entrena tu papá, ¿Cómo es la convivencia?

—Es muy buena, pero las relaciones con un padre que es entrenador saben ser complicadas. En mi caso él siempre está presente. Me aconseja, me reta… sé que sufre abajo del ring pero si ve errores me los corrige y si hago bien las cosas me dice que siga de esa manera.

­—¿Paraste por las fiestas?

—No, sigo entrenando; no al cien por cien pero sí me estoy moviendo. Después de Año Nuevo tenemos planificado arrancar con todo, entrenando triple turno. A la mañana, a las 7, salir a correr; a las 14 hacer trabajo aeróbico para quemar grasa y, a las 19, todo lo respecto al gimnasio… soga, bolsa y manopla.

—¿Ya tenés programada otra defensa?

­—Hay una posibilidad de pelear en febrero pero aún no está definido. No es fácil encontrar retador. De todas formas estoy preparado para lo que salga y dejar bien representado a San Luis donde me toque pelear.

El campeón sudcontinental de los superligeros tiene como objetivo que el 2019 sea tan bueno como el año que está por despedir; con nuevas defensas ante boxeadores de jerarquía y experiencias fuera del país que lo ayuden a crecer. Dice estar listo para demostrar su garra y talento en cualquier escenario disponible. Condiciones tiene de sobra.