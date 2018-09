La fiesta del deporte no se detiene

Los Juegos Deportivos Intercolegiales se juegan en toda la provincia.

Por primera vez el estadio provincial “Juan Gilberto Funes” fue escenario de los Intercolegiales, con partidos de fútbol 11. Además, en el Centro Educativo Nº 9 “Juan Llerena” de Villa Mercedes, el handbol fue la disciplina protagonista. Y en el Centro Regional de Entrenamiento Deportivo (CRED) de La Toma, hubo juegos de fútbol 5 y se protagonizaron las finales departamentales de Pringles de handbol y hockey.

El Centro Educativo Nº 22 “Historiador Urbano J. Núñez” de Fraga, se consagró campeón en hockey femenino en la categoría “C” (no federado) y en handbol femenino.

En la categoría B (no federado), el campeón fue el Colegio Nº 3 “General Manuel Belgrano” de La Toma.

El fútbol 5 también se jugó en Luján y las finales de vóley departamentales de Ayacucho fueron en el Instituto San Juan Bautista, que fue anfitrión y se coronó campeón en las categorías femenino C y D, y también masculino C.

En la categoría D masculino, la Escuela Técnica Nº 29 de San Francisco logró el 1° puesto.

Ayer la acción siguió en Justo Daract, San Francisco del Monte de Oro, Quines y La Punta.

Agenda del miércoles y jueves:

Hoy habrá mucha actividad. En el Departamento Pueyrredón habrá partidos en Club Defensores del Oeste y GEPU, de 9 a 15.

Departamento Pueyrredón, fútbol 5 masculino, categoría B, en La Punta: EPA N° 1 “Maestra Rosenda Quiroga”, de 8 a 14.

Departamento Pueyrredón, handbol en ASEBA y Escuela Experimental Nº 5 “Modelo”, de 9 a 15.

Departamento Pedernera, fútbol 5, Villa Mercedes. En el predio de fútbol infantil de 9 a 16.

Departamento Pringles y San Martín. Final vóley en La Toma, en el club Pringles, de 9 a 16.

Mañana: Departamento Pueyrredón, fútbol 5 en Defensores del Oeste, de 9 a 15.

Departamento Pueyrredón, La Punta. Handbaol masculino B y C, escuela “Nelson Mandela”, de 8:30 a 15.

Departamento Pedernera, hockey en Villa Mercedes. Parque Costanera Río V de 9 a 17.

Departamento Ayacucho, fútbol en Quines en la cancha de Estación, de 9 a 13.

Departamento Pueyrredón: básquet en el Club Sociedad Española, de 9 a 16.