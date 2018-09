Las chicas de la “Bazán” marcharon por los casos de abuso en la escuela

Al canto de “No, no, te dije no. Mi cuerpo es mío decido yo” se desplazaron hasta el Poder Judicial para pedir que se condene al docente acusado por abusos. Estuvieron acompañadas por algunos padres y agrupaciones feministas.

El viernes,después del mediodía, jóvenes de todos los rangos de edad, desde salita de 4 hasta chicas de 6º del colegio, junto con padres y colectividades feministas asistieron a una marcha organizada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito regional San Luis, por casos de abusos que salieron a la luz recientemente en la escuela “Bazán”. Frente al Poder Judicial exigieron que encarcelen y le retiren la matrícula al profesor acusado de acosar e incluso violar menores.

“Lo hacemos para pedir justicia en referencia al profesor que ha acosado, abusado y violado muchísimas chicas”, dijo una de las alumnas de la escuela “Normal de Niñas” en la marcha que inició en la plaza Pringlés. Desde allí, en su mayoría alumnas y padres, marcharon al canto de “No, no, te dije no. Mi cuerpo es mío decido yo” por la calle peatonal céntrica.

Cerca de las 14:30 se colocaron frente al Poder Judicial y llenaron las rejas, que resguardan el edificio, de carteles que rezaban “No es el largo del uniforme sino el corto de tus ideas”, “Que haber nacido nena no sea mi condena” y “Que se saque a los directivos encubridores”, entre otros mensajes.

Las jóvenes no solo remarcaron la culpabilidad del profesor de educación física, sino también de las autoridades de la institución, a quienes señalan de haber hecho la vista gorda. “Había profesores que nos advertían que debíamos tener cuidado con él. Sin embargo las autoridades del colegio no han hablado nunca por no querer dejar mal al colegio”, recriminó una de las estudiantes.

Además juntaron firmas de una carta destinada al gobernador Alberto Rodríguez Saá pidiendo “su intervención y la destitución de la dirección de la Escuela” por “ocultamiento” de los casos de abuso que salieron a la luz durante los últimos días por parte del profesor de educación física.

También se unieron al reclamo de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito para que mejore la implementación de educación sexual en las escuelas. “Queremos que las nenas más chicas tengan información para que puedan identificar el abuso y no lo normalicen como nos pasó a nosotras”, explicó una alumna del instituto.

El ex profesor de la escuela “Bazán”, que trabajó como docente durante aproximadamente 25 años, fue acusado el viernes pasado de violar a dos menores, a partir de esas denuncias más jóvenes, en su mayoría alumnas, salieron a contar distintas vivencias. Si bien desde que el tema salió a la luz, el docente fue removido de su cargo, solo es por 90 días hasta que la Justicia determine si es culpable o no. En caso de no ser acusado podrá reincorporarse a la docencia en otro instituto de la provincia.