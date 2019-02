Juan Martín Amieva, el goleador bravo de Estudiantes

Juan Martín Amieva se llena la boca de gol y el pueblo "Verde" delira al ritmo de sus conquistas. El "9" festeja haciendo la venia, aunque nada tenga que ver con cuestiones militares: "Surgió jugando el póker con un amigo. Me lo hacía en cada mano en que me ganaba, y cuando le gané el partido le salté en la cara y se la marqué yo. Desde ahí me dijo si no me animaba a hacerlo en un festejo y quedó", dice el artillero estudiantil, que lleva 8 goles con la casaca "Verde": 7 por Federal A y uno en Copa Argentina.

"Ojalá siga así, de racha. Vivo el fútbol de una manera muy intensa, y cuando no me toca convertir me fastidio, trato de manejarlo porque no es muy bueno fastidiarse... hasta lo hablé con un psicólogo y lo volví loco", sonríe y remarca el futbolista de 30 años, que nació en San Luis y a los cinco meses se mudó a Neuquén: sus papás, docentes, se fueron a Zapala, pero siempre regresó a suelo puntano, donde están abuela, abuelo y tíos. Cada verano Juancito se daba una vuelta por su tierra de origen.

Amieva se sabe un jugador destacado: "Cuando no me toca convertir, intento ayudar, el primer objetivo es grupal y ganar, pero me gusta hacer goles todos los partidos y me encanta usar la número 9, sentirme importante... me gusta la presión".

Juan hizo inferiores en River, pasó a Defensores de Belgrano durante tres años y luego se fue a la primera del fútbol de Bélgica, donde estuvo seis meses: no se adaptó y pegó la vuelta. En 2010 jugó en Chile y después estuvo un año y medio parado.

"Ahora hace más de seis años que juego en el interior, que no tiene nada que envidiarle a Buenos Aires. Pero antes no pensaba así, creía que el fútbol sólo pasaba por Buenos Aires", confiesa el "9" y asegura a carcajadas: "Cuando me ofrecieron trabajo en un banco, me di cuenta que tenía que volver a jugar al fútbol, me puse a entrenar de nuevo y fui a Comodoro Rivadavia, a Huracán en el Federal B, después pasé Huracán de San Rafael, Barracas Central y desde entonces juego en el Federal A".

En San Rafael lo dirigió Gerardo Gómez, quien fue determinante para su llegada al "Verde": "Estoy acá por él, que fue el que más fuerza hizo, y también quería jugar en la ciudad donde nací. Me costó al principio adaptarme al club y a la ciudad, aunque vengo de chico, pero una cosa es venir a vivir y otra es estar de vacaciones. Una vez que me adapté, que empecé a disfrutar de la tranquilidad, se generaron a situaciones de gol", dice Juan, que eligió Potrero de los Funes para su día a día.

Amieva analiza el éxito en Córdoba, 1-0 a Racing con su gol a los 33 minutos del complemento: "No jugamos como lo veníamos haciendo, pero se hizo cuesta arriba por el árbitro (Adrián Franklin) que cobró todo al revés, inclinó notablemente la cancha... hasta la gente de ellos se reían. Pero también es importante ganar cuando no jugás bien", remarca el puntano de nacimiento, neuquino hasta los 16 años, y con los últimas 14 temporadas trotando de un lado al otro por el fútbol.

Dice que "el rival para buscar el primer lugar de la zona es Juventud, y también sumo a Sportivo Belgrano, al que recibimos el sábado en una final".

Juan posa una y otra vez para la producción fotográfica. Le encanta cuando le decimos que lo bautizaremos el "Comandante del Gol".

Se pone casaca camuflada, boina, y se pinta la cara. Está listo para salir a la guerra. "A la gente le digo que nos acompañe, sueño con clasificar y con seguir haciendo goles", sentencia el "9", que prepara la pólvora para gatillar otra vez.