El coro de niños de la Casa de la Música tuvo su gala

Bajo la coordinación de la profesora y directora Gisselle Cabrera, el coro de niños de la Casa de la Música tuvo su primera gala de presentación en el teatro del complejo Molino Fénix de Villa Mercedes. Los pequeños cantores interpretaron piezas del cancionero popular argentino y latinoamericano y dejaron entre el público que fue a oírlos, aplausos y melodías repletas de ternura, dulzura y mucho talento.

Los padres orgullosos que acompañaron a sus hijos observaron desde los asientos a sus pequeños brillar en el escenario. Como también las familias y amigos que disfrutaron de una tarde de domingo repleta de música e invitados especiales de toda la Provincia que el coro llevó a su presentación.

La conductora Maru Oliva fue la elegida para presentar cada uno de los números que pasaron por el escenario del teatro. Niños, pre adolescentes y adolescentes fueron los protagonistas de la velada que duró hasta las primeras horas de la noche.

Entre los invitados que acompañaron al coro anfitrión estuvieron las gemelas Areli Emlily Hernández García que llegaron desde La Toma con una serie de interpretaciones entre ellos las canciones "Resistiré" de Carlos Toro Montoro y "La Bikina" de Luis Miguel.

Las pequeñas se mostraron muy desenvueltas en el escenario aunque su edad no llegaba a los seis años. Desde la tribuna los padres y demás adultos que estuvieron en el público las filmaron, halagaron y aplaudieron hasta los últimos acordes de la canción interpretada a su manera.

Los otros invitados que completaron la gala coral fueron la murga "Estrellas compartidas" de Paso Grande, los hermanos Luis, Macarena, Celina y Milagros Arce, "Templando guitarras" y "Pueblo guitarrero", un grupo juvenil de folclore integrado por músicos adolescentes, que interpretaron canciones folclóricas como las tradicionales "Zamba de mi esperanza" o "Calle Angosta".

El esfuerzo de los miembros del coro se notó en cada canción que presentaron durante la tarde dominguera. La profesora desplegó su emoción como también las direcciones que debieron tomar sus alumnos para poder seguir el ritmo de la canción.

Aunque muchos no pasaban los once años, todos demostraron que la responsabilidad de aprenderse un nuevo tema es una cuestión que no sabe de edades y lo tomaron con total seriedad.

Luego de la función la profesora Cabrera demostró su orgullo y emoción por la gala de presentación que sus alumnos realizaron con tanto esfuerzo. Los géneros que cantaron tanto los pequeños como los adolescentes pasaron por el folclore, lo melódico, el pop y el rock. Todos con un toque de ternura extra.

Las clases de canto del complejo seguirán durante todo el año igual que las presentaciones que demostraron tener una muy buena convocatoria.