En plena recorrida para hacer reír

Más allá de sus chistes que se refieren a la realidad política y a los hechos sociales que pasan a diario en el país, su gesticulación, el movimiento de manos y su cabeza llena de rulos son algunos de los recursos que utiliza Martín "El Negro" Almeida en su espectáculo "Tibio!" que presentará hoy a las 22, por primera vez en San Luis.

Martín vive en Buenos Aires, donde comenzó su carrera como comediante. Cuando se quedó sin trabajo a principios de este año decidió sacar sus ahorros y los invirtió en viajar. Así comenzó con la gira federal que ya lo llevó por las regiones del Litoral y el Norte, ahora pisará Cuyo y luego seguirá por la Patagonia. En la provincia mostrará su humor en el restó "All Right".

"Mi punto fuerte es el humor político. Me gusta el enfoque que se brinda desde los chistes que tocan diferentes realidades. Los argentinos buscamos algo para dividirnos y no siento que somos todos así. Con la risa y el humor se logra juntar y entre todos los que participamos de mi espectáculo nos damos cuenta que nos dividimos por tonteras cuando podemos unirnos por una sociedad mejor", expresó Martín que toca en sus monólogos temas económicos, feministas y políticos de todos los rangos.

El humorista aseguró que lleva la chispa desde la infancia. "Me considero una persona muy histriónica. Desde chico soy un disparate, me gusta hacer reír, contar chistes y animar a grandes y chicos. Hace tres años empecé el curso de comediante de stand up y desde entonces me di cuenta que lo que quería es llevar el humor a un nivel más profesional", contó Almeida que trabajó en clubes de comedia de Buenos Aires.

Para "El Negro" existen dos tipos de comediantes y consideró que él se encuentra en el tipo de standaperos que hacen chistes arriba y abajo del escenario. "Algunos son tímidos y retraídos pero arriba del escenario sueltan todo y después estamos nosotros, los ruidosos y caraduras que no nos gusta quedarnos quietos", comentó.

La gira por el país, que planea recorrer de punta a punta durante todo el año, le abrió el pensamiento a Almeida y logró darse cuenta que no solo en Capital Federal existen talentos humorísticos. Aunque en San Luis aún no logra conocer a ninguno, en sus visitas por Chaco, Tucumán o Salta, conoció a diferentes colegas que lo sorprendieron gratamente por su frescura.

"Me da lástima que muchos focalicen su mirada humorística solo en Buenos Aires y no les den la oportunidad a los humoristas que crecen en cada provincia. Trato de que en cada presentación se presente un comediante local de la zona. En San Luis aún no conozco a nadie, pero me gustaría que algún referente local me acompañe. Siempre voy con material que complementa mis shows pero nadie sabe más de su realidad actual que los mismos ciudadanos de la ciudad que visito y está bueno que los que quieran representarla con humor tengan el debido espacio para hacerlo", explicó Almeida.

Aunque sus colegas standaperos utilizan las redes sociales para mostrar sus contenidos, Martín prefiere mostrar todo arriba del escenario aunque a veces le resule complicado.

"Lo que comencé a utilizar fue YouTube donde documenté la primera parte de mi gira. Eso logró que muchos jóvenes me siguieran y se acercaran a las fechas programadas en las provincias. Eso es lo mágico que rescato de las redes, quizás en otro momento hacerse conocido costaba un poco más", concluyó.

Martín "El Negro" Almeida presenta "Tibio!"

Día: jueves 13 de junio

Hora: 22:00

Lugar: All Right

Avenida Illia 172