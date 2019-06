Murió el periodista de espectáculos Lucho Avilés

El periodista de espectáculos Lucho Avilés murió hoy a los 81 años en el barrio porteño de Palermo.

Según trascendió, Avilés falleció este sábado por la tarde mientras almorzaba con un grupo de amigos.

"Acaba de morir Lucho Avilés, en Palermo", publicó en su cuenta de Twitter su colega Gabriel Levinas.

Acaba de morir Lucho Avilés, en Palermo. — Gaby Levinas (@GabyLevinas) 8 de junio de 2019

En mayo pasado, el periodista uruguayo había sido internado tras fracturarse dos costillas tras caerse en la calle.

Avilés transitó una extensa carrera en la Televisión y estuvo durante varios años al frente del programa de espectáculos y chimentos "Indiscreciones".

En tanto, Jorge Rial, quien fue uno de sus discípulos, despidió a Avilés en Twitter: "No lo puedo creer. Fue un maestro. Más allá de chicanas y desencuentros. Me enseñó mucho. Me dio la primera oportunidad en la tele. Un cabrón querible. Un abrazo a su esposa y su hijo".