Operarios despedidos de Zanella reclaman por su indemnización

La crisis económica que atraviesa la industria en todo el país, a causa de las políticas que aplica el gobierno nacional, suma una nueva víctima con la fábrica de motos Zanella, que en San Luis anunció el despido de 32 operarios que pone en duda la continuidad de las actividades dentro del predio ubicado en el Parque Industrial Norte. El conflicto comenzó a nivel local a fines de junio con el envío de 44 telegramas de despidos, pero luego se dictó una conciliación obligatoria y todos volvieron a ingresar a la planta. Pero el lunes volvieron a enviar 32 telegramas donde informaban la desvinculación y el pago de las indemnizaciones en doce cuotas, algo que los trabajadores rechazan de manera tajante. La firma era líder en el país y pasó de ensamblar 80.000 unidades anuales, a las 8.000 que pudo fabricar este año.

A este panorama sombrío, generado por la caída abrupta de las ventas, se suma la decisión de cerrar otra planta ubicada en Cruz del Eje (Córdoba) la semana pasada. Allí los 40 trabajadores tomaron las instalaciones a la espera de una respuesta sobre el cobro de la indemnización porque ninguna autoridad de Zanella se comunicó con ellos después del envío de los telegramas. Y el 29 de julio, en la ciudad de Mar del Plata, donde tenía otra de las fábricas, presentaron un proceso preventivo de crisis que terminó con el cierre definitivo de esa unidad productiva que abrió hace seis años con 70 operarios.

Pedro Chacón, uno de los despedidos que trabajó durante nueve años en la planta que se estableció en el Parque Industrial Norte en 1986, dijo que “el problema que tenemos ahora es el pago de la indemnización porque la empresa lo quiere hacer en el transcurso de un año, que con el nivel de inflación que tenemos en el país, vamos a terminar cobrando el 50 por ciento. Eso no nos sirve y nosotros estamos reclamando que se pague de manera completa como lo marca la ley”.

Chacón explicó que “ahora se va a abrir una instancia de negociación con la empresa porque según el telegrama, tenemos que comunicarnos mañana (por hoy) con los representantes de acá. Pero hasta ahora nadie vino a dar la cara. En la fábrica no quedó ninguna autoridad. Solo están los de Recursos Humanos, pero no nos atienden”.

Ayer los operarios de la planta ubicada en Cruz del Eje (Córdoba) tomaron las instalaciones porque esperan que alguien de la empresa vaya a negociar con ellos. Pero el operario dijo que “no es la actitud que estamos tomando los despedidos de San Luis. Nosotros nos queremos ir, pero que nos paguen como indica la ley”. Sobre los planes que Zanella tiene para San Luis dijo que “ahora hay unos 70 compañeros adentro de la fábrica y teóricamente seguirán trabajando con ellos. Pero al paso que vamos no creo que sigan”.

Chacón recordó que “desde agosto del año pasado no hay producción en la fábrica. Hace un año que estamos yendo a cumplir el horario, pero no tenemos trabajo. Además, cobrábamos el 70 por ciento del sueldo. Nosotros en ese sentido apoyamos la decisión de la empresa porque ellos nos pidieron que colaboráramos con cobrar menos mientras durara este proceso de suspensión. Por supuesto que lo aceptamos, pero ahora nos despiden y encima nos quieren pagar la indemnización en doce cuotas. Eso no lo queremos”.

Sobre la actitud del sindicato que los agrupa, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), señaló que “el gremio nos acompañó hasta esta instancia y ahora nos dijeron que debíamos cada uno por su cuenta arreglar con la patronal el pago de la indemnización. Y nosotros no queremos eso, queremos que el arreglo sea para todos igual, no queremos que uno cobre todo en un mes y otros lo hagan en cuotas”.

También dijo que “todos pensábamos que la UOM iba a hacer esa negociación por nosotros pero no lo hizo, por eso recurrimos a los compañeros de la CTA (Central de Trabajadores Argentinos) que aunque no es nuestro gremio, nos dio una mano muy importante y nos están acompañando día a día”. También señaló que “la empresa fue clara con nosotros cuando nos despidió: con los que queden en la planta no sabemos qué va a pasar. Y daría la impresión que pasará lo mismo que en Cruz de Eje y Mar del Plata donde cerraron las fábricas”.