Chalamet será a Bob Dylan en un momento clave de su carrera

El actor Timothée Chamelet encarnará a Bob Dylan en una biografía que se centrará en la etapa en la que el icónico músico cambió su imagen de comprometido cantautor folk para experimentar con el rock eléctrico y el blues, a mediados de los '60.

Según una información del sitio especializado de Hollywood, la cinta será dirigida por James Mangold, responsable de la reciente “Contra lo imposible”.

No se tratará de la primera incursión de este director en la vida de un músico debido a que en 2005 estuvo al frente de “Johnny & June: Pasión y locura”, basado en la historia de Johnny Cash.

La película se llamaría “Going electric”, aunque esta información no está confirmada, y el guión correrá por cuenta del propio Mangold, en base al libro “Dylan goes electric! Newport, Seeger, Dylan, and the night that split the sixties”.

La conmoción que causó en el ambiente cultural el cambio de perfil artístico de Dylan fue retratada, tanto en el documental de Martin Scorsese “No direction home” como en la ficción “I'm not there”, de Todd Haynes, a partir del personaje encarnado por Cate Blanchett.

El músico decidió dar un vuelco a su estilo musical a mediados de los '60, luego de haberse establecido como la figura joven más revolucionaria de la música folk.

A raíz del impacto mundial que provocaron The Beatles, Dylan dejó de lado los sonidos acústicos y se rodeó de una potente banda de rhythm & blues.

A su vez, el cuarteto de Liverpool tomó nota de las inteligentes letras del músico estadounidense y comenzó a poner mayor atención en el contenido de sus textos, especialmente en el caso de John Lennon.

Dylan mostró su nuevo sonido en el tradicional festival folk de Newport, en 1965, y se ganó una de las silbatinas más estruendosas en la historia de la música.

A partir de ese momento, fue tratado como un traidor por gran parte de sus seguidores y cosechaba abucheos en cada una de sus presentaciones.

