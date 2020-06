Martina Dezotti: una joyita con futuro de Selección

Martina Dezotti vive un presente de novela. Abrazó el fútbol de muy pequeña. Hoy, con 22 años, juega en Boca Juniors y es una de las jugadoras con más proyección que tienen las "xeneizes". Es una extrema por izquierda que posee como mayor virtud la velocidad. Su capacidad para romper líneas es su caballito de batalla y hace que tenga futuro de Selección.

Tiene una historia muy particular. De muy chica se fue a vivir a España, ya que su papá Adrián fue a jugar allá. A los 8 años comenzó a practicar en el Vandalia, pero un día le dijeron que el fútbol mixto no estaba permitido y tuvo que dejar. Fue una noticia dura, pero no bajó los brazos.

Fue paciente. Supo esperar. No dejó de practicar deportes y comenzó a jugar al tenis, hasta que el fútbol femenino ingresó de lleno en el club Vandalia. Y Martina, que esperó seis años para ponerse los cortos y los botines, dejó el tenis para volver a su primer amor.

"Mis comienzos fueron en España en un pueblo llamado Peligros, un lugar de la ciudad de Granada. Mis primeros pasos fueron en el Vandalia, jugué dos años y después tuve que dejar porque el fútbol mixto no estaba permitido. Y retomé la actividad a los 14 años. Es muy fuerte lo que me pasa con el fútbol. Lo elegí de chiquita porque vengo de una familia futbolera. Mi papá y mis hermanos jugaban y crecí en ese ámbito. La única que no jugó es mi vieja, pero es fanática de este deporte. Es una pasión de familia", contó a El Diario de la República.

Es una agradecida de lo que la vida le dio y le da. Familiera, "amiga de sus amigas", una piba de perfil bajo a la que no se le nubla la vista por jugar en Boca y tener experiencia en España.

"Lo de Boca se dio muy rápido. Estaba jugando en Newell's. Nos consiguieron una prueba a mí y a Bianca Recanati. Luis Flores hizo el contacto. Nos probamos y a las dos semanas ya éramos jugadoras de Boca. Fue allá por septiembre de 2018", recordó.

Martina es una jugadora muy versátil. Jugó de lateral por izquierda, también lo hizo de cinco, y se mueve muy bien de enganche. "En la posición que más cómoda me siento es de extrema por izquierda. Ahí siento que puedo aportar lo mejor de mí".

Trabaja duro día a día para cumplir la meta de llegar a la Selección. "El sueño de todo deportista, sea cual fuere la disciplina, es llegar a la Selección. Sueño con vestir la celeste y blanca y con ganar algún campeonato", aseguró la estudiante de Educación Física.

Es muy disciplinada tácticamente, de esas jugadoras que asimilan rápido el mensaje que baja el técnico. "No tengo un entrenador que me haya marcado. Saco lo mejor de cada uno. De todos se aprende algo y eso es lo que intento hacer, aprender día a día para crecer como futbolista".

En Argentina, antes de desembarcar en Boca, jugó en el Club Atlético Defensores de Sportsman de Roldán (Santa Fe) y en Newell's. En España lo hizo en Vandalia y en Albolote FC. Fue precisamente en este último equipo donde jugó su mejor partido. "Me acuerdo como si fuera hoy. Llegamos a la cancha un par de horas antes y yo no me podía mover del dolor de estómago que tenía. Fue pasando el tiempo, se acercaba la hora del partido, comencé a moverme y me relajé. Entré. Hice dos goles. Le fui muy útil al equipo. El partido terminó 2-2. Las chicas después me cargaban. 'Menos mal que no te podías mover', me decían”.

El fútbol la puede. Y si bien es cierto que sueña con llegar al seleccionado, tiene otro anhelo: que algún día su papá Adrián la pueda dirigir. "Es un apasionado y me inculcó esa pasión. Me aconseja y me apoya en todo. Es más: si hubiese elegido otro deporte, también estaría a mi lado dándome todo su apoyo".

El presente la tiene en Boca, pero es una jugadora que no llegó a su techo. Su velocidad es un problema para las defensoras rivales. Es dueña de un enorme potencial. Seguramente en un futuro no muy lejano se la verá en la Selección y precisamente la camiseta celeste y blanca será la carta de presentación para regresar a Europa. Martina Dezotti, la piba que a los ocho años andaba pateando una pelota en España, hoy es una de las apuestas firmes de Boca.

Dos talentosas: Dezotti (derecha) junto a Bianca Recanati. Son la sangre nueva del equipo "xeneize".