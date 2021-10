Plan de Inclusión: crecen las huertas en el predio de Desarrollo Social

Empezó como una tarea más, fue una labor para aprender algo nuevo. Pero las ganas de trabajar, el amor por lo que hacen, sumados al esfuerzo diario, dieron, literalmente, sus frutos. Las huertas que el Plan de Inclusión Social desarrolla en la ex Colonia Hogar, el predio donde funciona el Ministerio de Desarrollo Social, fueron ampliadas por los beneficiarios, a tal punto que de una pequeña huerta de 300 metros cuadrados hoy el terreno sembrado alcanza los diez mil metros cuadrados.

El grupo está integrado por 28 beneficiarios, organizados por huertas, y dividen las tareas o cuidados de los sembradíos y sus frutos. Hombres y mujeres cosechan zapallos, tomates, maíz, zanahorias, melones, ciruelas, duraznos, peras, manzana, perejil, orégano, tomillo, entre otras hortalizas. Todo empezó como una tarea más en agosto del año pasado. Pero no paró de crecer, impulsado por los propios obreros.

"En los huertos trabajan 28 personas, algunas de lunes a viernes y otras, los fines de semana, para cuidar las plantas y regar. En el inicio vinieron otras parcelas para abrir la tierra. Todo es a pulmón y están desde las siete. Empezamos con muy poco terreno, pero nos quedó chico y fuimos tomando más sectores. Hoy contamos con casi una hectárea", afirmó el coordinador del equipo, Juan Manuel Campos.

Todo lo que se cosecha en el predio de la ex Colonia Hogar se destina a comedores sociales, merenderos o familias carenciadas. "Son gente del Plan Solidario y fruto de su trabajo cumplen un rol social. Es un grupo que trabaja mucho y quiere lo que hace", contó Campos. "Nosotros plantamos las semillas, preparamos el compost, somos casi 30 compañeros y nos organizamos por huertas. Una vez que terminamos con la siembra nos turnamos para regar y cuidar todo. Me gusta mucho lo que hago, no sabía nada de esto. Empezamos hace un año y medio con un espacio chico, nos capacitaron del Ministerio de Producción, que nos dio las herramientas y las semillas, y ahora crecimos", contó Marcelo Labala.

"Ahora contamos con nuestras propias semillas porque nos autoabastecemos. Dejamos de pedir que nos las trajeran. Hasta ahora son cinco huertas bastante grandes y hay lugar para ampliarlas. Estamos muy contentos", afirmó el beneficiario.

"Antes nos daban los plantines, pero ahora los trabajamos nosotros. Los cuidamos y luego los trasplantamos en las huertas. Contamos con perejil, orégano, tomillo, tomates y demás. Es un trabajo hermoso, porque vemos los frutos cuando cosechamos y los mandamos a los merenderos. Me gusta mucho lo que hago, porque empezamos de cero y crecimos. Me encanta cosechar, me emociona, porque son nuestros frutos y van a gente que necesita", contó, conmovida, Vanesa Becerra, obrera del Plan de Inclusión.

"Estamos muy felices por el trabajo que hacen, le han puesto mucho corazón. Cada vez crece más, y gracias a la capacitación ampliaron todo e incluso tienen huertas en sus casas. Empezaron de cero, y estoy muy orgulloso porque lo que cosechan va a merenderos", contó el ministro de Desarrollo Social, Federico Berardo.