Doble ascenso para San Luis en el Valle de Uco

San Luis dijo presente en el Torneo Nacional de Menores Valle de Uco 2021, que se disputó en San Carlos —Varones— y Tupungato —Damas—. En la rama femenina terminó en sexto lugar y en la masculina fue décimo.

Fue un certamen particular porque al tener una baja participación de equipos, se resolvió mezclar seleccionados de las A, B y C. Los equipos puntanos derrotaron a sus rivales de la C y eso les sirvió para ascender a la categoría superior el próximo año.

Por el lado femenino, el título fue para Córdoba luego de vencer a Mendoza por 24-22 y San Luis concluyó sexto entre once equipos luego de caer por 30-23 frente a Misiones en el partido por el quinto lugar.

Antes, las sanluiseñas habían finalizado la fase de grupos en segunda posición tras dos triunfos (26-22 ante Misiones y 22-16 a Santa Fe) y una derrota con San Rafael (28-20). El elenco puntano, dirigido por Lucas Moreno, en cuartos de final perdió 34-31 con Norte de Buenos Aires y fue así que peleó del 5° al 8° lugar: primero superó 21-20 a Neuquén y luego cayó en el mencionado partido ante las misioneras.

En caballeros, el campeón fue Mendoza, quien superó en la final a Córdoba por 33-29. San Luis terminó décimo entre once equipos. En primera fase, los jóvenes de nuestra provincia, dirigidos por Maximiliano Miranda y Sergio Muretti, terminaron cuartos en la zona tras las derrotas con San Rafael por 37-27, Neuquén por 40-27 y Misiones 33-26.

En el triangular por el 9° al 11° puesto, superaron 32-30 a Santa Fe y perdieron 34-31 ante Norte de Buenos Aires.

“Se cerró una linda participación. Sabíamos que íbamos en busca de un ascenso con rivales de distintas categorías. Lo más importante fue sumar experiencia para el futuro, y que los jugadores no lleguen a torneos en categorías Juveniles o Mayores sin ese roce que te dan los argentinos. Sirvió mucho”, dijo Lucas Moreno, entrenador del equipo femenino.

Y continuó: “Ahora debemos prepararnos bien para el año que viene e intentar representar de la mejor manera a la provincia en otra categoría”.

Redacción/MGE