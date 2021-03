Café literario "De la Fontenla", un espacio en honor a una amante de las letras

"Las vidas que uno tiene se miden en cuántos libros leyó", aseguró Angélica Fontenla en su cumpleaños 94. Así, la mujer que le dio su nombre, y sobre todo un propósito, al café literario "De la Fontenla" describe su historia con las letras y su necesidad de contar a través de la escritura.

Angélica se destaca por su memoria y su facilidad para citar frases de escritores conocidos como ejemplificación de todos los aspectos de la vida. "Yo no me siento escritora, sino una trabajadora de las letras. Desde que empecé a leer a los cinco años jamás he dejado de hacerlo ni un solo día", confesó.

Su pasión por las letras hizo que un grupo de más de 20 escritores amateurs decidiera ponerle su apellido y hacerla anfitriona del espacio literario villamercedino, que actualmente se reúne en lugares al aire libre, a causa de la pandemia, para exponer sus relatos, poesías y emociones.

"Dentro del espacio Escritores de la Villa conformamos el café 'De la Fontenla', un grupo más reducido, sobre todo por afinidad, amistad y posibilidades de reunirnos. Ahora, los últimos encuentros fueron en el Espejo de Agua", relató uno de sus integrantes, Juan Carlos Gurméndez, quien agregó que no tienen un día concreto de encuentro, sino que intentan juntarse al menos una vez por semana.

Vivir en la poesía no se da porque sí, sino que se experimenta, y tuve la suerte de compartirla con mucha gente (Angélica Fontenla)

Cada quien con su equipo de mate y cosas ricas para comer, el grupo se reúne para hacer rondas de lecturas e intercambiar opiniones. Los escritos son variados, no existen temáticas o lineamientos, la única regla implícita es expresarse libremente.

"Cada quien escribe de lo que quiere. Hay algunos que están en la narrativa y otros en los cuentos o en las poesías. Son variados los temas, depende de lo que uno quiere volcar en el papel, y para nosotros es como una caricia al alma, es como si homenajeáramos a las vivencias", explicó Juan Carlos.

Sin embargo, con un instinto de docente nato, Angélica les recomienda siempre lo mismo a quienes recién empiezan: "Hay que escribir a la niñez y remontarse a ella, el que lo hace ya sabe escribir porque ahí hay una gran fuente de expresión. Además, en los escritos de cada uno hay algo de su propia vida, eso no se puede evitar".

En tiempos prepandémicos el lugar de encuentro de los Escritores de la Villa era algún café de la ciudad, un espacio prestado por el Programa Cultura o la casa de Angélica, quien tiene siempre sus puertas abiertas para quien desee compartir una buena lectura o anécdota de los giros y ribetes que fue, y es, su vida. No importa la hora, el día o la razón, mientras sea por una motivación cultural la porteña, quien se considera villamercedina, siempre brindará un espacio para quien lo necesite.

"A esta altura de mi vida tan larga, encontrarme con estos jóvenes que quieren expresarse por medio de la escritura, es un gran aliciente y estímulo, por eso apoyo todo lo que estos muchachos quieren hacer por la poesía de San Luis", razonó la mujer de las mil vidas.