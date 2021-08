Ivanna Ochoa: "No han llamado a declarar al único testigo que hay"

Ivanna Ochoa, hermana de Alejandro Ochoa, el productor rural asesinado en Cortaderas, recordó, en comunicación con El Diario, que mañana se cumplen cinco meses de la desaparición y asesinato de su pariente y dijo que aún “no han llamado a declarar a Roger Ferreyra, el único testigo que hay”.

El pasado 8 de junio ella ratificó y amplió su denuncia, a partir de lo que la jueza Patricia Besso, quien está a cargo de la causa, “llamó a declarar a otras personas”, dijo. “A esto lo supe por policías que trabajan en la investigación. Me dijeron que trabajan, que están cerrando varias hipótesis y que han citado a varias personas a declarar, que son conocidas de mi hermano; es gente que para mí no puede aportar mucho”, consideró.

También comentó que la magistrada no ha vuelto a citar a su familia. “No nos ha llamado ni para comentarnos cómo está la causa, qué es lo que tienen hasta el momento o algo que nos dé un poco de tranquilidad. Estamos muy disconformes”, aseguró.

“Se cumplen cinco meses desde que mataron a mi hermano y todavía no han llamado a declarar a Roger Ferreyra. Todo lo que sabemos sobre lo que pasó ese día (el de la desaparición) fue lo que él nos contó. A mí me parece muy extraño que no lo hayan citado. Él nunca se acercó a nosotros ni en la búsqueda ni cuando encontramos a mi hermano”, reveló.

Ochoa desapareció el 27 de marzo de su casa, ubicada en calle La Pituca del loteo Suelos Puntanos, en Cortaderas. Según Ferreyra, su amigo Ochoa fue reducido por dos hombres encapuchados y armados que lo golpearon y se lo llevaron. Andaban en dos vehículos.

El 2 de abril fue hallado asesinado en una obra en construcción en el paraje El Adobe, a la altura del kilómetro 17 de la ruta 1. Tenía una mordaza ceñida a la boca y anudada por detrás, y otra en el cuello. Sus genitales habían sido mutilados y tenía heridas punzocortantes en el cuerpo. La tráquea y los vasos del cuello fueron seccionados por completo. La autopsia reveló que murió por asfixia y una hemorragia.