La voz de las referentes puntanas

Paulina Calderón, Programa de Promoción de la Equidad de Géneros

"La realidad es que partimos de bases distintas, porque las mujeres históricamente no hemos ocupado estos espacios, entonces son espacios que no están preparados para que las mujeres los ocupen ni las disidencias, y por otro lado sucede que hemos sido relegadas al espacio de lo reproductivo o lo doméstico, y esto ha implicado lo que conocemos como los pisos pegajosos".

Eugenia Catalfamo, senadora Nacional

“Afortunadamente malos tratos no he tenido en el Senado, pero sí destratos, cuestiones que tienen que ver con pedir la palabra y que no te la den, con priorizar otros temas para el desarrollo de la Argentina que consideramos justos, como la Ley Nacional de Juventudes, que hace años la venimos militando y lamentablemente no se ha dado, y eso tiene que ver con las prioridades que hay en el Congreso y en el Estado, que no nos incluyen”.

Natalia Spinuzza, secretaria de Ambiente y Parques

“La hayamos experimentado personalmente o no, creo que es momento de que nos pongamos de pie y nos apoyemos entre nosotras. Creo que es en verdad lamentable que años de estudio, de esfuerzo y de crecimiento se vean reducidos a un único ataque, que limita, vulnera y destruye.

Es momento de reconocernos como actoras indispensables de la vida política, de nuestra provincia".

Claudia Rocha, Dirigenta UCR

"Hay una nueva mirada sobre la política, que es de diálogo y consensos. Los que insisten con la agresión y la descalificación serán dejados atrás por la sociedad, que claramente nos demuestra el cansancio de los desencuentros agresivos.

También creo que se está debatiendo nacionalmente un agravio que saca el eje sobre las cosas que sí importan, como son las violaciones a reglas establecidas para todos en la pandemia y que no se han cumplido por igual".

Julieta Ponce, concejala de San Luis

"He sufrido como una causa propia lo que sí le ha sucedido a algunas de mis compañeras que han tenido que pasar violencia mediática, acosos y violencias muy pesadas por pertenecer al ámbito político local, y eso se debe sencillamente a que no soportan que mujeres jóvenes con ganas de trabajar, y sobre todo sin miedo, estén en lugares de toma de decisiones. La única forma de revertirlo es fortalecer y mantener nuestra unidad feminista".