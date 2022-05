Avanza el "dream team" de escritoras argentinas

Camada. Claudia Piñeiro es una de las escritoras for export que tiene el buen presente de la literatura. Foto: Télam.

Entre traducciones, premios y ferias, una camada de escritoras argentinas, que incluye a Dolores Reyes, Mariana Enríquez, Camila Sosa Villada, Dolores Reyes, Samanta Schweblin y Claudia Piñeiro logró convertirse en autoras “for export” tras consolidar su obra en el país, una movida que toma envión en estos días con el regreso de las giras promocionales por distintas ciudades europeas y la publicación de reseñas elogiosas en suplementos culturales del mundo.

"Elena sabe", la novela en la que la Claudia Piñeiro aborda la maternidad y el derecho de las mujeres al dominio sobre sus cuerpos y el peso de los mandatos, quedó seleccionada en la "lista corta" del International Booker Prize que ganó la india Geetanjali Shree. La obra de Piñeiro es el exponente de un fenómeno cada vez más contundente que, en los meses posteriores a lo más álgido de la pandemia, comienza a ser notable: el protagonismo y el reconocimiento de las autoras argentinas traducidas y publicadas en el exterior.

“La Argentina ya está posicionada. Estar en esta 'lista corta' es como apuntalar aún más, porque me parece que es un camino que viene recorriendo la literatura argentina, sobre todo los últimos años con escritoras como Samanta Schweblin, Gabriela Cabezón Cámara, Mariana Enríquez o Ariana Harwicz”, sostuvo Piñeiro, quien se reconoce como parte de ese “dream team”.

La premiada Mariana Enríquez recorre por estos días Francia y la semana entrante se presentará en España, la escala final de un tour europeo que también la llevó por Alemania y Noruega, para presentar la reedición de su primera novela, “Bajar es lo peor”. Nominada por “Los peligros de fumar en la cama” en la categoría ficción de Los Ángeles Times Book Prizes, estará presente en la premiación durante el festival Saint-Malo Etonnants Voyageurs el 4 de junio.

Y Dolores Reyes viajó recientemente a Suecia para presentar “Cometierra” y dio, además, una charla pública en el Instituto Cervantes de Estocolmo.

“Estos días he vuelto a leer, con deleite, a Camila Sosa Villada y me he reafirmado en lo que ya pensaba antes: la suya es la voz más poderosa de la literatura en español actual. Y lo que te rondaré, morena. Qué brava es”, le dedicó en un tuit la escritora española Inés Martín Rodrigo a la autora de “Las malas”. El reconocimiento de sus pares europeas es solo parte de los días dorados que vive Sosa Villada, quien acaba de viajar a Noruega a presentar la novela. Paola Lucantis, su editora en Planeta Argentina, explica por qué hay un “doble movimiento” que explica el boom. “'Las malas' se leyó en el encierro pandémico y hoy está saliendo al mundo. Camila tiene invitaciones por todos lados para presentarla". El éxito de la novela, por otra parte, impacta en la venta de los derechos de su nuevo libro de relatos, al que ya ven como una apuesta segura. Lucantis, quien como editora y amiga sabe que a Sosa Villada viajar al exterior le significa cierto estrés y esfuerzo emocional, cree que estas incursiones necesariamente le darán una proyección a su obra solo demorada por la pandemia.

