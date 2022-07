¿Por qué hay dos encuentros?

En mayo de 1986, en Buenos Aires, un grupo de mil mujeres protagonizaron el primer encuentro nacional. Desde aquel momento a esta parte, el mundo, los feminismos, las identidades y las legislaciones han cambiado.

En el cónclave de La Plata, en 2019, cuando se decidió que San Luis sería la sede del 35º Encuentro, en los talleres y en las conclusiones, las participantes planteaban la necesidad de incluir a las comunidades originarias y las disidencias.

"En esta comisión organizadora creíamos más que justo y necesario dar ese paso y así en las asambleas de noviembre de 2019 dimos la discusión en asambleas abiertas y multitudinarias. De manera mayoritaria acordamos de una vez por todas dar ese salto y saldar esa deuda que, como encuentreras y encuentreres, teníamos con las identidades sexogenéricas y movimientos originarios e indígenas que no estábamos nombrando", entendieron las voceras del Encuentro Plurinacional que se realizará en octubre. Y explicaron: "Un sector minúsculo que viene no acepta esto, el mismo sector que nos limitaba la posibilidad de hablar este tema. Estas compañeras estuvieron en las primeras asambleas y no pudieron dar la discusión".

Así es que para noviembre está prevista la edición del Encuentro Nacional de Mujeres. Las militantes que proponen esa fecha entienden: "Nos merecemos un solo encuentro porque es una necesidad para el movimiento de mujeres y feminista de nuestro país. Hemos parido los encuentros sin discriminación ni sectarismo; todas hemos sido albergadas en ellos y de nosotras depende continuar construyendo y fortaleciendo este espacio plural y diverso".

Ambas comisiones dicen que están abiertas al diálogo, pero no consiguen aún el consenso.

Desde el 35º Encuentro Plurinacional dijeron: "Creemos que no es justo que transmitamos esta división, escisión, a los encuentreres de todos los territorios por eso es que estamos empecinades en poder dialogar, en reunirnos, en consensuar y avanzar juntas y juntes". Y finalizaron: "A veces los cambios nos dan un poquito de miedo. Nosotres celebramos esos cambios y avances e invitamos a todas las personas que se sientan temerosas que se sientan abrazades por las demás identidades. Las mujeres hemos llevado adelante las luchas necesarias para que esta sociedad sea más justa y equitativa. De ese movimiento siempre fueron parte vanguardias y fueron marcando camino las compañeras trans".

Desde el Nacional afirman: "Sabemos de opresiones, sufrimos la desigualdad, padecemos la violencia. Pero también conocemos bien que encontrándonos, escuchándonos y acompañándonos nos hacemos más fuertes, aprendemos y nos hermanamos en cada lucha que hemos dado y seguiremos dando por todos los derechos que nos faltan o que nos niegan".

Redacción/MGE