Martín Duplessis mostró su magia en Brasil y subió al podio

La trigésima edición del Rally de Sertoes en Brasil se despidió con el villamercedino Martín Duplessis en lo más alto del podio, tras ocupar el segundo lugar de la general de motos y ganar su categoría (Moto 1). El piloto de Honda Racing Brasil completó una de las competencias más largas y difíciles del mundo con un tiempo de 52 horas, 27 minutos y 39 segundos, a un poco más de 20 minutos de su compañero de equipo Bissinho Zavatti, vencedor en la general.

La edición 2022 del Sertoes fue única. Celebró el Bicentenario de la Independencia de Brasil y por primera vez presentó una hoja de ruta con más de 7 mil kilómetros en 14 etapas, que llevaron a los pilotos a recorrer ocho estados y una geografía muy variada. La travesía inició en Foz de Iguazú y finalizó en Salinópolis, pegado al mar, con un segmento de 126 kilómetros que contó con tramos rectos y rápidos, y otros sinuosos.

En una rueda. La trigésima edición contó con más de 7 mil kilómetros de competencia. Foto: Martìn Duplessis.

"Fue una prueba dura con casi 5.500 kilómetros de especial, donde sabíamos que podía pasar cualquier cosa. Eran muchos días y en este tipo de carreras, además de ser rápido y prolijo, tenés que tener suerte porque no es solo uno, sino también la moto que te tiene que acompañar. Al ser mi primer Sertoes, uno busca hacer las cosas bien, más que nada porque es mi primer año en Brasil con el equipo y era todo un compromiso el demostrar que estoy al nivel en estas carreras que son tan largas", comentó Martín, quien ayer emprendió junto a su familia y novia el viaje de regreso vía terrestre.

Y agregó: "Mi objetivo y el del equipo era ganar en Moto 1, mi categoría, y obviamente que Honda estuviera en lo más alto del podio, y logramos las dos cosas. Tuve muchos inconvenientes que no me hicieron ganar la general, pero terminé contento por el 1-2 y esto era un trabajo en equipo. Los cinco compañeros hicimos las cosas bien y eso es lo importante. Yo soy piloto extranjero y por ahí los jefes de arriba no me conocían y en esta prueba pude conocer a todos. Ahora tienen otra imagen mía, que es muy importante".

El 1-2 de la casa japonesa. El ganador de la general fue su compañero Bissinho Zavatti. Foto: Martìn Duplessis.

Los cinco primeros puestos de la general los completaron Ricardo Martins (Yamaha), Gabriel Soares (Honda) y Tiago Fantozzi (KTM).

Martín, que tiene varios Dakar encima (todas en las ediciones desarrolladas en suelo sudamericano), contó cuál fue la estrategia en su Honda CRF 450RX: "Siempre busqué hacer una carrera limpia y pelear entre los tres primeros. No era tan importante ganar la etapa, sino estar cerca porque la definición de estas pruebas siempre pasa en los últimos días. La primera semana fue de estar cerca y mantenerme y la segunda de atacar, porque ahí se definía todo".

El villamercedino también se refirió al momento más complicado que le tocó vivir en la prueba brasilera: "En la quinta etapa llegué ganando y me enteré que falleció mi tía, que era mi segunda madre y trabajaba conmigo en el negocio, así que fue muy difícil después de eso continuar con el mismo ritmo y enfocarme. Pero ella lo que más quería era que yo estuviese ahí peleando, era uno de los pilares que siempre me ayudó. Fue duro, pero tenía un compromiso y seguimos, y después ella se convirtió en mi ángel".

Tras el Sertoes, Martín descansará unos días en familia. Luego retomará los entrenamientos, a un ritmo más tranquilo, y en los últimos días de noviembre se presentará en la última fecha del Campeonato Brasilero de Rally Cross Country, para de esa manera dar por terminada una temporada que ya lo tuvo como ganador (en Moto 1) en Araxá y Japalaoç.