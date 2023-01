Keysi Perafán abre el año con gira europea

Tras almorzar en el comedor del Cenard y a la espera de un nuevo turno de entrenamiento, Keisy Perafán se tomó unos minutos y dialogó con El Diario. Se viene un año cargado de desafíos y la judoca puntana trabaja hasta en triple turno para llegar de la mejor manera a su primera gira, que será a fin de mes.

Del 27 al 29 de enero participará en el Grand Prix de Portugal, en la ciudad de Almada, y el 4 y 5 de febrero afrontará el Grand Slam en París, Francia.

"El martes 24 viajo con mi entrenador a Portugal. Me peso el jueves 26 y el viernes 27 compito. Luego, tengo un campus de entrenamiento ahí y a la semana siguiente voy a París", contó Keisy.

Y continuó: "Volví el 3 de enero a Buenos Aires y estamos a full. Todo el año hacemos doble turno, excepto miércoles y sábado, cuando hacemos uno. Ahora es igual, solo que los lunes y viernes voy a hacer tres turnos y los miércoles, dos; y le agregamos un descanso activo el domingo, trotando o andando en bici".

—¿Cuáles son las expectativas para estos primeros torneos?

—El año pasado no pude competir en Portugal porque tuve COVID-19, así que lo tomo como una revancha; y luego París es mi torneo favorito de todo el circuito. Es un honor subirme al tatami y representar a la Argentina y a mi provincia en esa competencia tan bonita por tercera vez.

—¿Qué lo hace tan especial?

—El Grand Slam de París tiene una magia que los otros torneos no tienen. Los franceses son muy apasionados, entonces el estadio está repleto, con un clima que no hay en otros torneos.

—¿Cómo te sentís actualmente desde lo físico y mental?

—Creo que el 5° puesto en el Mundial me desestabilizó un montón. Si bien fue una alegría enorme, también me dije: "Me quedó la vara muy alta para poder igualar o superar un logro así". El 2022 fue un año de muchos cambios y este lo arranqué mejor, más tranquila, con el peso mucho mejor. Quiero disfrutar torneo a torneo. Además falta poco, un año y medio, para los Juegos Olímpicos París 2024, y no quiero pensar tanto ni ponerme nerviosa por conseguir resultados, más bien disfrutar el proceso.

—Este año son los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

—En el ranking panamericano estoy muy bien ubicada, con muy buena cantidad de puntos, y clasifican nueve. Si los Juegos fueran mañana, estaría adentro. Pero falta mucho, con muchos certámenes por delante. Aunque tranquiliza saber que estoy muy bien posicionada. Los Juegos Odesur, Panamericanos y Olímpicos tienen mucha difusión, y eso está bueno.

—También está Agustina Lahiton en la Selección Argentina, algo sumamente importante para el judo puntano.

—Antes yo estaba sola y siempre me preguntaban de dónde era, y respondía: de San Luis. Todos me decían que pensaban que era de otro lugar. "¿Por qué?", preguntaba. Y la respuesta era que nunca había nadie de San Luis. Ahora que seamos dos te da un orgullo tremendo. Igual cuando salimos a competir al exterior; verla a Agus en el tatami me pone muy feliz, por ella y por la provincia.

—¿Es grande el equipo con el que trabajás a diario?

—Sí, están mi entrenador Ariel Sganga y Laura Martinel, que es la jefa de entrenadores. También está Paula Pareto, quien forma parte del cuerpo técnico, más mi psicólogo Gustavo Ruiz y mi nutricionista Walter.

—Qué importante debe ser que Paula Pareto siga ligada al equipo argentino.

—Por supuesto. Si bien no está tanto de manera presencial porque hace mil cosas, siempre está en contacto permanente con nosotras, con detalles desde lo médico y también dando consejos técnicos. Es como nuestra hermana mayor.