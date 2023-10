Verónica Roldán editó su primer libro, "Insaciables"

A lo largo de los años, los vaivenes con la escritura fueron varios para Verónica Roldán, la autora que acaba de publicar “Insaciables”, su primer poemario. En varias ocasiones, la joven se animó a mostrar sus escritos y muchos se burlaron de lo que expresaba, motivo suficiente para dejar las letras de lado y dedicarse a otra cosa.

Hasta que, en un momento, Verónica sintió que esas voces externas no debieron influenciar y empezó a creer en ella y su talento. Por algún lado tenía que canalizar todos sus sentimientos, pero también conocer el campo en el que quería introducirse. Así, comenzó a estudiar el Profesorado de Lengua y Literatura, y su profesora, Celeste Vassallo, la animó a compartir sus escritos en los abiertos de poesía que Perniciosa —la editorial que publicó el libro— realiza cada semana.

Allí conoció a Marcos Freites y Marlene Font, los dos cabecillas de los encuentros, quienes la incentivaron a dar un paso más y publicar. Así nació “Insaciables”, una selección de poemas que escribió en los últimos años. El día de la presentación, los primeros ejemplares se agotaron en el momento.

Según contó Verónica, “Insaciables” contiene poemas con crítica social, individual e íntima con un estilo que ella misma calificó como "vulgar-grotesco". La autora plasmó lo que la sociedad "consume/reproduce", pero poco

habla. “Traté temáticas tabúes como la sexualidad; la hipocresía y el voraz sufrimiento que pasa gran parte de la gente. También hay una crítica al sistema político y dejo en claro cuál es mi posición. También, a las instituciones del canon literario y las tecnologías, entre otras”, explicó.

El prólogo del libro lo realizó un amigo de su adolescencia, Paolo Zaniratto. La autora agregó que con esta obra busca "el impacto del lector, así fuere rechazo, enojo, molestia o una búsqueda para que se sienta identificado con mis palabras, crudas, perturbadoras, pero insondablemente genuinas”.

El interés por la literatura llegó a Roldán en la adolescencia, cuando una de sus tías le regaló un diario íntimo para que expresara sus sentimientos. Su vida no fue tan fácil como ella pensaba. El abandono de su madre, los maltratos innecesarios y la poca fe que tenían en la joven fueron motivo para tomar impulso y refugiarse en las palabras.

En ese entonces, en su casa de Buenos Aires había libros de poesía de Rubén Darío, César Vallejo y Walth Whitman, entre otros. “Como a esa edad yo no tenía con quién conversar, leía esos poemas, que me hacían compañía. Me conmovía tanto que en esos momentos pensaba que me gustaría ser como esos escritores, que llegaban de un hogar humilde y hacían reflexionar a jóvenes como yo”, recordó la autora.

Cuando activó su interés, la escritora pensó que quería hacer poesía “para esa gente que se siente sola y necesita leer palabras que conmuevan, que provoquen alegría y esperanza, que ayuden a formar el pensamiento crítico”.

Roldán considera que la poesía es el género excepcional para poder expresarse, porque, como proviene de la oralidad, "es como si hablara con un amigo". El verso libre es su favorito, aunque en los primeros poemas intentó escribir sonetos al estilo clásico.

“El género lírico es el más sincero a comparación de otros géneros que con sus estructuras formales son bastante coercitivos. Actualmente, me encuentro en la producción de mi próximo poemario, con una temática muy interesante: las escorias humanas”, adelantó.