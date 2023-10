Érica Pincever publicó un libro sobre abuso sexual infantil

Hablar sobre abuso sexual infantil cala los huesos de tan solo imaginarlo. Pero es un delito que sucede y concientizar es el mejor camino para cuidar a las infancias. La escritora Érica Pincever decidió abarcarlo desde un costado sensible y sin morbo, y escribió "El día en que volvieron los colores", un cuento publicado por la editorial Chirimbote, que relata la historia de Dante, un pequeño de ocho años que atraviesa por este dolor y sale adelante gracias a su familia y ayuda de profesionales.

Para profundizar sobre su creación y el motivo por el cual decidió hablar de este tema tan delicado, Érica dialogó con Tinta Violeta.

­­—¿Cuál fue el puntapié para escribir "El día en que volvieron los colores"? ¿Qué te llevó a hablar sobre abuso sexual infantil?

—Formé parte, durante algunos años, de una ONG llamada Comunidades Protectoras, dedicada a la prevención del abuso sexual infantil, adaptando programas y dictando talleres de prevención para niñas y niños en las escuelas. Dentro de las aulas, me surgió la necesidad de contar con un cuento para poder abordar esta temática con las niñeces, y al no encontrar material que realmente me gustara, decidí escribir un cuento con el que sí me gustaría trabajar; un cuento que le contaría a mis hijos. Y así empecé a escribir y a soñar con la posibilidad de que ese material esté presente en las escuelas y llegue así a los oídos y corazoncitos de muches niñes. Con este sueño bajo el brazo, contacté a Ro Ferrer, ilustradora y activista, que recibió de una manera muy generosa la propuesta, se subió al proyecto sin dudar un segundo y aportó sus ilustraciones preciosas. El “dream team” terminó de conformarse con Nadia Fink, de la editorial Chirimbote, que con su mirada amorosa, afilada y potente editó el cuento. El broche de oro fue el prólogo escrito por la pluma feroz y precisa de Claudia Masin —escritora y psicoanalista— quien abrazó el texto y lo hizo misión.

—¿Qué le podes decir, como autora, a las familias que encuentran el libro a la venta?

—Sabemos que el abuso sexual en las infancias y adolescencias es una de las más atroces formas de violencia contra niñeces y adolescentes, y puede traer consecuencias devastadoras en el psiquismo de las víctimas. Pese a que se trata de una problemática presente en todo el mundo, la gran mayoría de los casos no se detectan ni se denuncian. Si tomamos las cifras que arroja la OMS, 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 varones sufren abuso sexual antes de los 18 años. Es por esto que resulta sumamente necesario el abordaje de esta temática, con el objetivo de visibilizarla, proteger a les niñes y generar conciencia sobre su enorme prevalencia y arrasadoras consecuencias.

Entiendo que hay que contar con cierto coraje para hablar de esta temática que genera angustia y resulta incómoda y desafiante, pero para mi alegría, las niñeces reciben el cuento con naturalidad, se interesan por el relato y se conmueven. También en el ámbito de la psicología tuvo una excelente repercusión. A las personas adultas que no están seguras de abrir esta temática con sus niñes, les diría que es importante que tengan en claro que no existe riesgo en la información, pero sí en la desinformación.Existe una idea errada, una suerte de un mito cultural, que dice que si compartimos con les niñes información sobre temas relacionados con al universo de lo sexual, vamos a “meterles cosas raras en la cabeza” como decían las abuelas, o bien, la desafortunada idea que son “demasiado chicos para manejar cierta información”. Pero, les invito a reflexionar: si desde que les niñes son muy pequeños les enseñamos a cruzar la calle de una manera segura o les enseñamos que resulta peligroso meter la mano en el enchufe de casa, ¿por qué no les podemos enseñar con la misma naturalidad, por ejemplo, que existen partes del cuerpo que son íntimas y que nadie debería tocarlas o mirarlas, salvo que sea por cuestiones de higiene o médicas? Les diría a las familias que no se animan a acercar este tipo de material a sus hijes que no duden y lo hagan, que en el libro hay una QR que redirecciona a una guía para personas adultas que puede brindarles la información necesaria y ayudarles a abordar estos temas. Lo más importante es comprender que está comprobado que une niñe que recibió Educación Sexual Integral (ESI) tiene más herramientas para protegerse del abuso sexual que une que no; la información resulta, sin lugar a dudas, un factor de protección frente a este tipo de violencia.

—¿Qué te resultó fácil o difícil durante el momento de creación?

—La temática, sin dudas, resulta dolorosa y desafiante, escribir el cuento no fue una tarea sencilla; se trata de una problemática brutal que, en muchos casos, no podemos concebir como una realidad y nos incomoda abordar. El proyecto nos obligó durante todo el proceso a pensar y repensar muchas veces nuestras propias creencias; buscando la mejor manera de transmitir exactamente aquello que queríamos transmitir, informando claramente, desde un lugar de respeto por las diversidades, con un texto en donde todas las personas se sientan incluidas.

—¿De qué otra manera sentís que se puede ayudar y aportar a que las infancias sepan que existe el abuso sexual infantil y que logren identificarlo?

—Destaco, en relación, la invaluable importancia que tiene la ESI en las escuelas, entendiendo que esta información puede resultar fundamental en la prevención de la vulneración de los derechos de los chicos y chicas. Además, me parece maravilloso que se use el arte en general como un canal de expresión y contacto con las emociones, como una vía de transmisión de información tan importante.