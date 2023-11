Gonzalo Salgueiro muda su visión a Mitre de Santiago del Estero

El "Araña" Gonzalo Salgueiro dio un paso ascendente en su, hasta acá, muy buena carrera de manager deportivo y selló en los últimos días su vínculo con Mitre de Santiago del Estero, club que milita en la segunda categoría del fútbol argentino, con la idea de realizar un proceso de valorización similar al que dejó en marcha en Juventud.

El uruguayo dejó el club de "El Bajo" puntano tras la finalización de su contrato y entre las opciones que se le presentaban eligió el "Decano Santiagueño", que se mantuvo en la Primera Nacional, aunque no pudo acceder en esta temporada al reducido por el sueño de ascenso.

"Esta es una decisión que venía analizando hace un tiempo ya que algunos clubes de Torneo Federal A y de Primera Nacional habían puesto los ojos en mi trabajo y querían replicarlo. Yo escuché a todos, era lógico que a un club de la misma categoría de Juventud no iba a ir salvo que pasara algo extraño, pero ir al Nacional B para mí representaba una oportunidad interesante y un paso adelante en mi carrera. Hablé con los dirigentes, ellos me entendieron y no querían que me vaya, pero me apoyaban y finalmente me decidí por Santiago del Estero, porque me gustó el club y la idea de futuro", explicó Salgueiro.

Con la pasión que le puso siempre al "Auriazul", ya sea en el arco en su época de jugador o cuando le tocó ser parte de la dirigencia, Salgueiro tiene solo gratitud para con el equipo de "El Bajo".

"Por este camino Juventud va a llegar a Primera Nacional y lo hará con una base sólida de jugadores", Gonzalo Salgueiro (Excoordinador de Juventud Unida Universitario).

"Estoy muy agradecido con Juventud, no solo por la oportunidad que me dio, sino también porque es el club que me formó en esta carrera y me pagó gran parte de los cursos que realicé para especializarme y obviamente que voy a seguir vinculado a la institución en una manera diferente a la que venía realizando, pero voy a estar siempre para el club y para que pueda seguir el proceso que empezamos y que seguirá dando frutos. Vivo en San Luis porque allí hice mi casa, mi esposa es de San Luis y sé que voy a volver en todo momento", explicó.

Si él tuviera que elegir algo que lo enorgullezca de este paso por el "Auriazul", Salgueiro lo tiene claro: "Sin dudas lo más importante fue la cantidad de chicos que pudimos hacer debutar en este tiempo (NdR: fueron 38), las oportunidades que pudimos dar, pero sobre todo fue comprobar que estaban a la altura, ver que habían crecido y que competían y eran mejores que rivales de trayectoria. En el último partido de la fase regular debutaron dos chicos de sexta división que es algo muy poco común o impensado. Todo eso nos demuestra que el camino fue el correcto".

No hay descanso para Gonzalo que ya está armando el plantel de 2024, al menos resolviendo los contratos de los jugadores que tuvieron un buen rendimiento en Mitre esta temporada para dejar una base, luego contratar un DT y, por último, comenzar a delinear los refuerzos.

"Yo lo que me planteo es hacer un buen trabajo como el que hice en Juventud, después vendrá el respaldo de la dirigencia, de los jugadores y de todos los ámbitos. Ojalá que con Mitre consigamos logros deportivos y lleguemos a Primera División, es lo mejor que me podría pasar, porque significaría que podemos crecer los dos de la mano", cerró.

