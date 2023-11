"La lección de anatomía" gira por San Luis

Es apenas un instante, sin embargo, el desnudo inicial de “La lección de Anatomía” quedó impregnado para siempre en la memoria de quienes vieron la icónica obra teatral. Pasaron cincuenta años desde que Carlos Mathus decidió presentar su creación en un congreso de enfermedades psicosomáticas en el hotel Sheraton de Buenos Aires y toda una vida para que quede como una de las más persistentes piezas del teatro nacional.

Este viernes el elenco dirigido por Antonio Leiva llega a Villa Mercedes y este sábado a San Luis para mostrar una historia que trata de la naturalidad de los cuerpos, el bullying, el miedo al fracaso, el aborto y la necesidad de llegar a ser alguien en la vida aunque eso cueste la muerte.

La primera función será en el Epic Hotel de Villa Mercedes a las 21:30. Mañana será el turno de San Luis capital, cuando el elenco llegue al Cine Teatro San Luis a las 21. Las entradas para cualquiera de las dos funciones se consiguen por la página de Eventbrite a 4.500 pesos.

Luciano Heredia fue el actor que en 2016 le insistió a Mathus y Leiva para que “La lección…” regresara a los escenarios. Ahora como parte del elenco, el artista expresó la alegría de actuar por primera vez en la provincia y recordó que otros elencos pasaron con la obra. De hecho, hace más de un lustro, la historia se presentó en el auditorio Mauricio López con una función a sala llena. "Con este equipo es la primera vez que vamos a San Luis y estamos llenos de expectativas”.

Luciano tenía 17 años cuando llegó a su vida “La lección...”. Cuando conoció a Mathus y Leiva le comentaron que pronto saldría un libro y un documental que registraba todo lo que aconteció desde el estreno.

“Les dije que tenía que estar nuevamente en cartel, que era un buen momento para volver y Carlos me dijo que sí, que llamara a los actores y la hacíamos. Convoqué a un casting y vinieron 400 personas, no lo podía creer, fue increíble, y ahí empecé a trabajar junto con los dos maestros, quienes me enseñaron mucho en producción y en actuación”, recordó Heredia.

Cuando todo estaba listo para que la obra regresara a los escenarios, Mathus falleció. A modo de homenaje, Leiva decidió continuar con el proyecto y Heredia se transformó en su mano derecha. Ya llevan incontables funciones en el interior del país.

Para Luciano, realizar “La lección…” es un desafío muy grande, tanto físico como emocional. La obra toca temas muy fuertes que lo interpelaron desde chico. “A mí me modificó mucho en mi personalidad, al comenzar de tan chico fue un antes y un después”, aclaró.

Además, agregó que, más allá de que la obra tenga una escena de desnudo total, que según dijo le costó afrontar, lo más difícil para él y sus compañeros fue transitar como actores todos los temas que se tocan. Otro, la exigencia física.

“La Lección de Anatomía” es la obra teatral argentina más representada en el país. Por sus elencos pasaron actores que comenzaron sus carreras en el proyecto y hoy ya son consagrados en el ambiente nacional. Más allá de los logros, las controversias y la importancia que tiene dentro del espectáculo argentino, Luciano destacó que la obra rompió con muchas cosas, revolucionó en su momento y hoy mantiene el interés del público. Atribuye ese éxito a que los temas que trata son muy actuales.

“Mathus siempre me decía que la obra se va a dejar de hacer el día que evolucionemos como sociedad”, recordó como una premisa inquietante.

Luciano siente que de cada función, los espectadores salen conmovidos, con lágrimas en los ojos y mucha reflexión que deja pensamientos de todo tipo. “Se van muy agradecidos y emocionados. Eso es un regalo hermoso para el actor. Que lo que acabas de realizar modifique al público y que se vaya distinto a cómo ingreso a la sala, no tiene precio”, concluyó Luciano.

