La Punta gritó bicampeón por la cabeza de Yael Nuñez

Un salto con el timing perfecto, una cabeza que se eleva por encima de otras que solo miran y rezan, y un cabezazo de toque simple con el parietal para hundir la pelota en un arco vacío de un arquero que calculó mal su salida. Después un grito, algunas lágrimas y muchas manos queriendo abrazar a aquel cabeceador.

Así se definió el torneo Clausura "Rubén Cabrera" de la Liga Sanluiseña de Fútbol, que coronó al Deportivo La Punta como bicampeón de este 2023, al derrotar a Defensores del Oeste en "El Brete" por 1 a 0, lo que le otorgó una plaza para el Torneo Regional Federal Amateur 2024.

Esa cabeza que se distinguió en la cancha enclavada en el oeste de la ciudad capital, fue la de Yael Nuñez, el segundo marcador central del "Naranja" de Gerardo Quiroga, que desató la locura de la delegación que representa a la primera ciudad del tercer milenio.

"Es un momento muy lindo para mí, también para mi familia que me viene bancando desde que empecé en esto del fútbol. Por suerte se me dio el gol y sirvió para conseguir el título, que además es un bicampeonato que es algo que no se consigue todos los días", expresó el defensor de 19 años en diálogo con El Diario.

Poquito a poco y con el paso del tiempo le agregará más épica a un relato de gol, que Yael contará toda su vida bajo el título de "Aquella vez que fuimos bicampeones con un cabezazo mío de visitante", pero la jugada la tiene aún en su retina: "Fue una falta en un costado de la cancha, el tiro libre lo ejecutó Joaquín Gómez, el arquero calculó un poco mal, fui al segundo palo y por suerte la pelota me quedó solo para definir, fue el segundo gol de pelota parada tras aquel contra El Trapiche, claro que este valió mucho más", dijo.

La alegría brota a borbotones en el club de La Punta, aunque este 2023 también tiene la espina clavada de no poder avanzar en el Regional. "Nos queda la bronca de no poder clasificar en el Regional Amateur y que se nos vaya por tan poco. Hasta acá ganamos dos partidos, perdimos solo uno y ese resultado nos deja afuera, pero bueno fue una linda experiencia y ahora que ganamos este torneo nos habilita a volver a intentarlo el año próximo".

Yael es un producto genuino del Deportivo La Punta, comenzó su carrera ahí con una ganadora categoría 2003, tuvo un paso por GEPU, pero volvió y no para de festejar. "Somos muy amigos varios de los jóvenes del plantel, tenemos un grupo muy unido y eso se ve reflejado en la cancha".

Una porción importante de este bicampeonato es sin duda del cuerpo técnico liderado por Gerardo Quiroga, que ha exprimido y potenciado al plantel del "Naranja" para llevarlo a lo más alto. "Gerardo es un técnico de mucha experiencia, sabe muy bien plantear los partidos, siempre que nos habla en la previa nos dice cosas del juego que después terminan pasando. Él tiene un gran camino con nosotros, nos ascendió, tuvimos un año de transición y luego vino este bicampeonato".

Deportivo La Punta, EFI y Huracán ya consiguieron la plaza directa para disputar el Provincial que organiza la Federación Sanluiseña de Fútbol (FSLF).

El cuarto representante capitalino, será el campeón de la Copa de la Liga Sanluiseña Fútbol que ya tiene a todos sus semifinalistas.

Los cruces serán Cruz de Piedra-San Antonio y La Punta-GEPU, elenco que venció por penales a Juventud tras igualar sin goles en tiempo reglamentario.

También están definidos los descensos de Deportivo Koslay y Cruz de Piedra, resta saber qué equipo jugará la Promoción. Los candidatos son El Lince, Deportivo Fraga y GEPU.

Los dos equipos que ya tienen su lugar en primera división para la próxima temporada son Unidos del Sur y El Chorrillo, que festejaron en la Primera B.

