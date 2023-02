Dos capítulos de producción local en "Muchas manos en el plato"

Las infancias sienten que la cocina es un gran laboratorio repleto de ingredientes para crear comidas de todas formas, colores, texturas y sabores. "Muchas manos en el plato", el nuevo programa que se emite diariamente a las 12:45 por el canal infantil Pakapaka, invita a la audiencia a conocer recetas de todas las regiones del país y otras inventadas por sus protagonistas: niñas y niños de las provincias que colaboraron con el proyecto junto con sus familias.

UNSL TV, el canal web de la Universidad Nacional de San Luis, produjo dos capítulos que se verán en el programa. El primero saldrá hoy y tendrá como protagonista a Facundo, un niño muy curioso amante de la geografía y la literatura que inventó la "Panquepix", una torre de panqueques rellena de dulce de leche, queso crema y frutas.

El segundo capítulo se emitirá el viernes y estará a cargo de Amalia que le gusta la pintura, grabar videos y su sueño es ser muralista. Acompañada de su mamá realizará milanesas sin TACC con ensalada donde visibiliza la celiaquía y cómo convive una niña con ella y su deseo de cocinar.

UNSL TV se involucró con el proyecto a partir de la Red Nacional Audiovisual Universitaria (Renau) de la cual la señal forma parte. "Ya se había generado un vínculo con medios públicos a partir de la pandemia donde las universidades generamos contenido educativo para dar respuesta a las horas de programación. Desde ellos se empezó a percibir la potencia que teníamos como red", contó Ramiro Rezzano Klement, productor de los capítulos.

Luego surgió la idea de hacer una coproducción con Pakapaka, donde serían las universidades las que generen el contenido. "Propusimos hacer un capítulo y al final trabajamos en dos", agregó Rezzano, que compartió la producción con Lourdes Pohn y Silvina Chaves.

No es la primera vez que UNSL TV realiza contenido para las infancias pero sí es el primer proyecto donde trabaja con niñas y niños delante de cámara. El productor contó que fue un desafío interesante para todo el equipo. "Al tener contacto con ellos, conocer sus tiempos, no sobreexigirlos, aprender a trabajar con lo que nos propongan y que no sea una experiencia tediosa. Encontramos una dinámica nueva que nos hizo muy felices", expresó Ramiro.

Actualmente, UNSL TV tiene tres áreas dentro del canal: uno trabaja en los contenidos audiovisuales como la generación de documentales; otro de animación donde realizaron "Ciencia intergaláctica", la serie animada que fue seleccionada en la convocatoria nacional Renacer Audiovisual; y el área de realidad virtual donde entregaron el proyecto de arte rupestre que los vincula con otras instituciones y conocen nuevas propuestas inmersivas para comunicar ciencia.

"Los dos capítulos de ´Muchas manos en el plato´ eran uno de los proyectos que teníamos pensados para el 2023, porque terminamos de armarlo sobre finales del año pasado. Este es un año particular porque nuestra UNSL cumple 50 años y el canal trabajará con el pensamiento puesto en celebrarlo, donde generaremos contenido que participará de los eventos de festejo y también producciones que irán por la línea conmemorativa", concluyó Rezzano Klement.