Duplessis, otra vez campeón

Lo hizo de nuevo. Martín Duplessis se consagró este sábado nuevamente campeón en el South American Rally Race al dominar, al igual que en 2020, el clasificador general de motos después de diez días de intensa competencia. El mercedino culminó la prueba que recorrió las provincias de Catamarca, Santiago del Estero y La Rioja con un acumulado final de 61 horas, 4 minutos y 3 segundos.

El piloto del equipo Honda Racing Brasil, que en esta oportunidad contó con la asistencia mecánica del MED Racing Team de Ezeiza, lideró la general de punta a punta, con una diferencia de 31 minutos sobre su perseguidor más cercano, el dolorense Jeremías Pascual, y de 40 minutos frente al hombre de Las Higueras Leo Cola, quien cerró el lote de los tres primeros.

El ganador de la nueva edición señaló luego de la consagración: "Sabía que iba a ser una prueba difícil, porque recorría lugares por donde pasó el Dakar (en suelo sudamericano) y no tenía todos los repuestos de Honda, pero estoy muy contento porque el equipo me apoyó y me dio la moto. Tenía que cuidarme mucho, así que hice la carrera con mucha cabeza, mucha estrategia para mantenerme arriba y conservar la diferencia".

"Es muy importante comenzar el año de esta manera. La gente de Honda Brasil está contenta. Hace dos días fue la presentación del equipo y yo no pude estar, pero el jueves ya viajo y me sumo pensando en el Campeonato Brasilero (arranca el 7 de marzo con el Rally de Minas Gerais)", agregó el ganador de la categoría Moto 1 (a bordo de una Honda CRF) y, además, la primera fecha del Campeonato Latinoamericano de Rally Race.

Por otra parte, en autos, el binomio integrado por los hermanos mercedinos Ramiro y Juan Cruz Corvalán (Toyota Hilux) se despidió en la decimoséptima ubicación con un tiempo de 145:24'29". Los ganadores de la general fueron los chilenos Juan Carlos Vallejos-Gustavo Medina Luna (72:00’27"), mientras que el segundo lugar lo ocuparon los mendocinos Francisco Díaz Peralta y Adriano Dibatista (a 01:04'22"), y el tercer puesto los chubutenses Sergio Larreguy y Néstor Nohra (a 05:26'14").

En tanto, entre los UTV los puntanos Walter Menes y Fabián Martín (CanAm X3) quedaron en la vigesimosexta posición con un parcial de 102:39'32". La dupla brasileña compuesta por Rodrigo Varela y Lourival Roldan dominó el clasificador general (60:34’04"), mientras que los argentinos Diego Blas-Conrado Azategui (a 01:21'40") y los brasileños Alan Cestari-Weidner Moreira (a 01:48’29”) ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Por último, en quads, el vencedor fue el cordobés Facundo Viel (Yamaha Raptor 700) con un tiempo de 64:30’58". El segundo puesto fue para Mariano Viel (a 23’03”) y la tercera posición para Andrés Frini (a 02:54’44”).