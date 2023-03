Unas 45 mil almas vivieron la noche con Coti y Airbag en Rock en la Casa

El Segundo día del Rock en la Casa se vivió con mucha intensidad en la explanada del Complejo Molino Fénix. Unas 45.000 personas vibraron a pura música junto a bandas de la provincia y del país.

Por la tarde, el calor acompañó a los artistas locales que mostraron sus creaciones de distintos estilos dentro del género. Por el escenario pasaron Cazza 10, Noctámbula, Advenir rock, Los incomprendidos del pegamento, Yo y la marea, Wasabeat, Extras, Vach, Reventar, Non Stop y Las Luces que tocan la tierra. Además del gran apoyo de la gente, recibieron un reconocimiento por parte de la organización por su trayectoria.

Grupos de amigos, familias y parejas fueron llegando con el correr de las horas. Pasadas las 21:30 fue el momento de la ganadora del Gardel de Oro del 2019, Marilina Bertoldi, que quien junto a su banda y un carisma envidiable puso a mover las cabezas de los presentes. Con algunos pequeños inconvenientes técnicos que supo afrontar con total profesionalismo, la artista presentó su nuevo disco, “Mojigata”, e hizo un recorrido por su repertorio, tocó “La Cena”, “Cosa Mía”, “Cosas Dulces”, “La Casa de A” y se despidió con “Racat”. El público la despidió demostrándole todo su apoyo por la espectacular presentación.

Entre banda y banda, no faltó una muestra de cariño por parte de los espectadores para “Chano” Moreno Charpentier, quien no pudo estar presente en el festival por un delicado problema de salud.

Pasadas las 22:45 fue el turno de Pablo del Fuego, artista puntano que viene pisando fuerte. Arrancó con “En el aire” y siguió con “Dame”. Junto a la banda que lo acompaña, brindaron un espectáculo con toda la energía de ritmos fusionados y bastante funk. Dentro de la lista de canciones presentaron el nuevo tema “Se enciende”.

Con el pasar de los minutos, y si bien la temperatura bajó unos grados a comparación con la tarde, los cuerpos se mantuvieron calientes porque las expectativas estaban totalmente encendidas para recibir a Coti Sorokin junto a Los Brillantes. Las y los fanáticos lo recibieron un aplauso enorme, las luces del escenario se pusieron todas de color rojo y comenzó a sonar “Días”, continúo con uno de sus clásicos más conocidos “Antes Que Ver el Sol” y la noche terminó de explotar. La gente no paró de bailar y cantar sus canciones, incluso interpretó a la que grabó en su momento con Julieta Venegas, “Andar Conmigo”. Entre ritmos que evocan una suerte de mezcla entre alegría y melancolía, las familias y grupos de amigos no pararon de disfrutar. En su paso por las tablas del escenario, el artista le mostró al público un nuevo tatuaje que se hizo, el clásico símbolo de “Say No More”, en honor a su ídolo Charly García. Para el cierre dejó su popular obra “Nada Fue Un Error” y el público enloqueció con muestras de afecto y cariño.

Hubo gente de Potrero de los Funes, La Punta, Merlo, Tilisarao, Justo Daract, San Luis. También de Rio Cuarto, Córdoba, Mendoza, La Rioja, La Pampa, San Juan y de algunas partes de Buenos Aires. Los organizadores regalaron gorras y sortearon, con el escaneo de un código QR, un monopatín eléctrico.

Por último, y para terminarlo a lo grande, a unos pocos minutos de la 1:30, llegó el momento de la frutilla del postre con Airbag, una de las bandas más pedidas por las juventudes desde el inicio del día. Comenzaron con la potencia que los caracteriza con “Intoxicarme” y la explanada del Molino Fénix fue un mar de aplausos y de gritos. Luego presentaron “Perdido” ante el eufórico público que no dejaba de hacer pogo. La banda recordó y rindió homenaje a los caídos de Malvinas, interpretando “Otoño del 82” con absoluta aprobación y aguante de los presentes. Luego de un gran repertorio y despliegue de calidad musical, el tema que ni un alma dejó de cantar fue el reconocido “Cae el sol”. La conexión del grupo con el público fue total que se quedó con ganas de un poco más.

Artistas ganadores del pre Rock

Un jurado integrado por músicos y profesionales del sonido reconocidos eligió a las bandas que compitieron en el pre Rock, durante el miércoles y jueves. Tuvieron en cuenta, entre otras cosas, la musicalidad, la presencia escénica, la conexión con el público y la afinación.

Los ganadores que completan la grilla del viernes y el sábado son: Adiós Bartolomé, Vach, Non Stop, Chingones, Wasabeat, Yo y la marea, Reventar, Las peligrosas, Los Incomprendidos del pegamento y Extras.