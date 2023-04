La colecta para Independiente superó los 300 millones de pesos en cinco horas

Los hinchas de Independiente recaudaron más de $320 millones en cinco horas tras lanzarse la colecta impulsada por el influencer Santiago Maratea, quien emprendió la campaña para que el club de Avellaneda afronte el pago de una deuda de más de 20 millones de dólares.

Luego de brindar una conferencia de prensa, el propio Maratea fue el encargado de informar el monto total de la recaudación.

El influencer utilizó su cuenta de la red social Twitter para publicar una captura de la suma ingresada a Mercado Pago junto al mensaje "ya superamos los 200 millones".

"La transparencia es el ADN de mis colectas, por lo que la plata va a ir adonde tiene que ir. No me atrae robar plata, por lo que me siento capaz de manejar 20 millones de dólares", indicó Maratea al anunciar el comienzo de la iniciativa.

"Se tuvo que crear un fideicomiso para poder depositar la plata. Ese fideicomiso es de los hinchas de Independiente. Lo que se va a buscar es pagar las deudas que tiene el club, que son de más de 20 millones de dólares", agregó.

NA/ALG.