Programadoras, las representantes de un presente bien novedoso

Animarse a dar el salto y dejar los complejos de lado son los consejos que reciben muchas mujeres antes de inscribirse a una carrera universitaria. Algunas jóvenes tienen la posibilidad de terminar el secundario e inmediatamente anotarse en la universidad, pero otras no cuentan con los medios o el tiempo, o tienen que derribar obstáculos, barreras, incluso darles prioridad a otras cosas importantes y dejar como última opción sumergirse en el mundo académico.

La Universidad de La Punta cuenta con un sinfín de posibilidades para que las mujeres, y los hombres también, puedan acomodar sus tiempos y estudiar la carrera que más les gusta para pronto recibirse y ampliar su campo laboral. Una de ellas es la Tecnicatura en Desarrollo de Software, que se estudia en la ULP Virtual y que les abrió paso a muchas mujeres profesionales que hoy se desempeñan en puestos laborales de muy buen rango.

Este proyecto innovador se centra en el desarrollo de un espacio integral de formación educativa universitaria online, gratuita, con modalidad de cursado a distancia a través de una plataforma e-learning en más de 70 carreras. Esta iniciativa logra satisfacer así una demanda de formación superior, destinada a todos los habitantes de la provincia de San Luis y responde a las exigencias de una educación globalizada.

Según informes de la universidad, estudiar de manera virtual en las carreras a distancia es una experiencia enriquecedora, con un modelo de enseñanza y aprendizaje propio, caracterizado por favorecer en los alumnos y alumnas la adquisición de nuevas competencias necesarias para que puedan desarrollarse profesionalmente en la sociedad de la información, sobrellevando con éxito los retos que actualmente plantean la realidad socioeconómica y el mercado laboral.

También les facilita el acceso a aprendizajes de calidad y excelencia, más allá del lugar de residencia y la disponibilidad horaria a los postulantes a esta oferta académica, y fomentar estrategias de aprendizaje autónomo a través de un modelo de enseñanza flexible e innovador.

Clara Conte, Lucía Gómez y Andrea Gabriela González Sanabria son tres mujeres que apostaron a la carrera de programadores y a su ritmo, comodidades y rutinas pudieron terminarlas, y actualmente son grandes profesionales que trabajan para empresas destacadas y también se dedican a formar y capacitar a otras mujeres que desean ir por el mismo camino.

"La mujer trabajadora en San Luis es muy responsable, dedicada, creativa, autónoma y voluntariosa", Clara Conte (Programadora)

En la actualidad, la igualdad de género dentro del ambiente de la programación es un desafío, que el Gobierno de San Luis y la ULP buscan lograr con el fomento de la inclusión de cientos de mujeres. Según un informe de la ULP, el 38,81 por ciento de las trabajadoras del Parque Informático de La Punta son mujeres, que supera la media nacional que ronda el 25 por ciento. Asimismo, el 43 por ciento de los puestos jerárquicos dentro de esta institución están ocupados por mujeres profesionales de la programación.

"Empecé la universidad apenas terminé el secundario, pero como trabajaba, me atrasé, no llegaba con los tiempos. Después me casé, tuve mis hijos y al complicarse dejé los estudios. Intenté varias veces pero no lo logré. En 2018, cuando se lanzó la plataforma Programadores 3.0, decidí volver a intentar, terminé las dos primeras certificaciones y me inscribí en la tecnicatura, que pude culminar con éxito", contó Andrea, quien tiene 51 años y actualmente trabaja en Argentina Programa, donde capacita a personas de todo el país en lenguajes y conocimientos sobre programación, testing y habilidades digitales.

Clara también se formó en la ULP y contó que "gracias a la posibilidad que me brindaron, no solo pude estudiar, sino que también pude trabajar desde mi casa. Hoy, mi hija más pequeña tiene 6 años. Al comienzo era complicado porque era una bebé, pero si bien fue difícil, valió realmente la pena. Actualmente, puedo decir que soy una profesional que trabaja de lo que le gusta".

Por último, Lucía empezó a cursar, en 2015, con 18 años, la carrera de Ingeniería Mecatrónica, pero, sin estar muy conforme con la cursada, intentó buscar otras opciones similares. En un cuatrimestre tuvo Computación, donde vio algo sobre programación y se dio cuenta que era el camino, lo que realmente le gustaba. "Busqué diferentes universidades y la ULP fue la que más me convenció, ya que daban muchos beneficios como, por ejemplo, el uso de las residencias, y un gusto especial por el plan de estudio que desde el primer día tiene Programación como materia, a lo que realmente me quería dedicar. Luego me recibí y actualmente trabajo en una empresa donde cumplí tres años", explicó la programadora.

