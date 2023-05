Miguel Baldoni: "Esta victoria fue especial por la gente"

"Todas las victorias las festejo y disfruto por igual, pero la de este fin de semana fue distinta a todas. Nunca antes había corrido en San Luis con tanta gente en el camino, miles de fanáticos alentándome al pasar, fue maravilloso. El último tramo de 6 kilómetros fue un cordón humano. Les quiero dedicar este triunfo a todos los que me acompañaron, estoy feliz", comenzó el detalle Miguel Baldoni, quien se transformó en el piloto más ganador en San Luis, tierra fierrera por excelencia.

En una carrera donde sobraban figuras, Baldoni demostró mucha fortaleza y madurez, y ratificó que en las sierras de San Luis es inexpugnable. Así, el "Coyote Puntano" sumó su octava estrella (seis por la general absoluta) en once presentaciones.

"Correr de local siempre tiene un plus, por lo general son caminos que uno corre en los zonales y aporta algo de experiencia. Pero hay que aguantar la presión y los rivales. Este fin de semana encontré un duro oponente, Martín Scuncio estuvo muy veloz y me compitió de igual a igual. Alejandro Cancio estuvo siempre al acecho y cualquier error me podía costar caro", contó el puntano que fue campeón argentino en el 2019.

Con respecto a la competencia, Miguel expresó: "El dibujo elegido fue tremendo, insisto en que tenemos los mejores caminos del país. En relación a la carrera, se dio una situación rara en la primera etapa. Apenas largamos, en el primer tramo había mucha tierra en suspensión y eso benefició a los de adelante. En el segundo pude acelerar tranquilo e hice una buena diferencia. Pero todo se fue para atrás en el tercero: Gerónimo Padilla sufrió un vuelco y paré a ayudar. Los comisarios me otorgaron un tiempo muy por debajo del que hubiera hecho. Por suerte pude mantener una luz y terminé el día ganando por un segundo".

En la jornada final, Baldoni sabía que la clave estaba en la prueba especial Paso del Rey–Los Membrillos, la más larga de la carrera con 22,29 kilómetros de extensión.

Lomo a fondo. El "Coyote Puntano" volvió a hacer de las suyas en San Luis.

"En Paso del Rey salimos a atacar, teníamos plena confianza en hacer un buen tiempo y nos la jugamos por eso. Salió bien, le sacamos 15 segundos a Scuncio y eso nos dio una luz y la tranquilidad necesaria como para manejar bien la diferencia. De allí en más nos dedicamos a manejar con la cabeza, nunca arriesgamos de más, pero tampoco bajamos el pie del acelerador", expresó el vencedor de la 29ª Copa Gobierno de San Luis.

En los últimos meses circuló la información que San Luis hizo tratativas para traer el Rally Mundial. Consultado al respecto Baldoni, que tiene experiencia mundialista, dijo: "Quedó demostrado este fin de semana que es factible, la organización de una competencia que contó con casi 100 autos fue impecable, no hubo fisuras. Los caminos están a la altura de cualquier fecha del Mundial y la gente es una apasionada y sobre todo tiene conducta. Es cuestión de esperar y seguramente este sueño, como todo lo que pasa en San Luis, se pueda hacer realidad".

Para cerrar, Miguel dejó los agradecimientos: "Siempre pienso en mi familia y amigos, al equipo que hacen posible esto y sobre todo quiero recalcar el cariño que me brindó la gente, estoy agradecido. En cada curva traté de devolverles un poquito de todo lo bueno que ellos me dan a mí".

Todos los triunfos

2008 Subaru Súper R

2009 Mitsubishi Evo IX N4 Ligth

2010 Mitsubishi Evo X General

2011 Gol Trend General

2012 Gol Trend General

2015 Peugeot 208 General

2019 Chevrolet Agile General

2023 Skoda Fabia General