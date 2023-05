Adrián Delgado editó "Corazón: el viaje es hacia adentro"

Cuarenta kilos de más, la autoestima en el subsuelo y emociones que no tenían un lugar seguro para salir y explotar en llanto o en risas fueron los motivos por los que Adrián Delgado decidió escribir “Corazón: el viaje es hacia adentro”, su primer libro en el que volcó todo lo que alguna vez guardó en su cabeza.

El autor utilizó la escritura como una vía de escape para darle espacio a lo que su cuerpo y corazón le pedían liberar. Durante la pandemia comenzó a darle forma, transmutó sus emociones en palabras y en los primeros cuatro meses de 2023 trabajó arduamente con la editorial Tinta Libre para publicar lo antes posible. La semana pasada lo presentó ante sus amigos, familiares y personas que se cruzó en el camino y fueron testigos de sus cambios.

“Tenía muchas incoherencias en mi vida. Esto me llevó a replantearme la forma en que vivía, lo que elegía para mí. Eso hace referencia a que muchas veces buscamos respuestas afuera pero están dentro y que lo que no podemos expresar desemboca en malas decisiones y vivencias”, explicó el autor.

Adrián siempre se basó en experiencias personales pero también tuvo empatía para pensar en lo que le pasaba al otro o cómo lo atraviesa ciertas situaciones y emociones, y quiso dedicarle un espacio de su libro.

Delgado es psicólogo y su profesión lo ayudó e influyó en su manera de escribir. El autor destacó que “cada una de las páginas tiene una emoción que me atravesó en algún momento”. Ellas le dieron las herramientas necesarias para hacer una autoobservación y pararse desde una vereda distinta para mirar cómo eran sus acciones, decisiones, de dónde venían sus apegos y por qué tenía tanta dependencia emocional.

“Pensar en por qué no me quería. Lo que estudié durante mi carrera y lo que aprendo a diario como profesional lo utilicé para comprender qué me pasaba, por qué decidía y sentía como lo hacía”, agregó Adrián, quien nació en San Juan pero eligió San Luis como su lugar de residencia hace 20 años.

Estudiar el propio comportamiento, analizar su historia de vida y poner el foco en su forma de relacionarse llevaron a que el autor exteriorice y le dé lugar al amor propio. Para Delgado la escritura sana y fue el medio indicado para plasmar en un papel todos sus sentimientos más profundos.

“Contar mis vivencias, mis aciertos y mis errores me hizo entender que hay otros como yo que pasan por el mismo proceso”, contó el autor, quien estará el próximo sábado en la Feria del Libro en Buenos Aires, firmando ejemplares.

Delgado llegó a San Luis por una picardía que le demostró que la provincia era el mejor lugar que tenía para progresar. Hace 20 años, era un joven de bajos recursos que andaba en busca de un trabajo. Lo encontró en la provincia pero tuvo que mentir en la entrevista y decir que era puntano porque no aceptaban empleados de otras ciudades. Durante un tiempo viajó dos veces por semana para quedar en el proceso de selección y eso lo impulsó a mudarse por un largo tiempo casi sin retorno.

“Amo San Luis, es una provincia de oportunidades y me siento más puntano que sanjuanino”, expresó con orgullo. En cuanto a la literatura, el escritor agregó que “hay muchos colegas emergentes que deben saber que serán muy bien recibidos si no dejan de insistir e interesarse en publicar sus historias”.