El Mundial alzó banderas

Por. Sofía Jaimez Bertazzo

Desde muy temprano los voluntarios y organizadores FIFA comenzaron los preparativos finales para la gran apertura del Mundial de Fútbol Femenino 2023. El césped reluciente al igual que las luces que iluminan el Eden Park de Auckland.

Las personas comenzaron a llegar recién a las 18 (hora local) mientras algunas jugadoras hacían ‘freestyle football’ o jueguitos con la pelota. Recién a 5’ de comenzar la apertura se vio el estadio completo, algo que es costumbre por estas latitudes, ingresar sobre la hora de comienzo. Los locales eligieron pintarse los rostros con la hoja de helecho plateado, que es el símbolo nacional. Mientras que el resto de las nacionalidades decidieron vestir gorros, bufandas, camisetas y banderas que los identifiquen.

¡Hora de comenzar! Agazapados desde los costados los artistas esperaron la señal para estirar sobre el campo de jugo las banderas con los colores que representan esta Copa del Mundo. Trajes de todos los colores se presentaron en escena para bailar al compás de los tambores maoríes. Hasta desplegar fraccionados los paños que formaron el símbolo del torneo con el balón al medio.

Llegó el momento y se presentó oficialmente Oceaunz, la pelota del Mundial. Como su nombre lo indica, representa la cultura de ambos países anfitriones: refleja la unión y el esfuerzo conjunto de Australia y Nueva Zelanda para celebrar este torneo. Su diseño muestra olas en colores azules y negro.

El show principal lo protagonizaron Mallrat artista australiana y Benee oriunda de Nueva Zelanda; quienes unieron su arte para realizar la canción del mundial 'Do It Again' que es el himno de apertura en tierras maoríes. Al finalizar las artistas salieron por los pasillos del estadio junto con los bailarines y voluntarios en escena y les agradecieron. Para los locales afirmaron que compartir con estas artistas fue algo increíble.

La multicultural Nueva Zelanda también ofreció un verdadero espectáculo desde sus tribunas. Afinando el oído por los pasillos del estadio se podían percibir vietnamitas, japoneses, colombianos, argentinos, italianos, franceses, coreanos, brasileños, indios y todos los idiomas que se puedan imaginar. Pues Auckland es la ciudad más poblada del país y tiene una alta tasa de inmigración que hace de este sitio un pequeño mundo. Lo interesante es que en la sala de prensa sucede lo mismo, trabajadores del mundo se unen para contar las historias que rondan en torno al deporte y cada uno de los países.

Por supuesto los argentinos en Nueva Zelanda son locales y se hicieron presentes dentro y fuera de la cancha. Aparecieron las tres estrellas por la tribuna, algunas remeras con el 10 masculino ‘Lionel Messi’ y por supuesto La Puna argentina como inspiración hecha prenda de fútbol para acompañar a ‘las pibas’. “Estamos muy contentos, nos hicimos dos horas y media de viaje hasta acá y es increíble vivirlo desde adentro” nos decía la dupla cordobesa catamarqueña que cruzamos en las tribunas del Eden Park.

Más tarde llegó el partido inaugural con Nueva Zelanda como protagonista ante una Noruega siempre temible. El primer tiempo no fue lucido, ambos conjuntos entraron en partido pasados los 30’ de juego. Hannah Wilkinson convirtió a los 48’ en favor de las ‘Kiwis’. Más tarde, a los 88’, llegó la sanción del VAR y le dio otra oportunidad a las locales tras una clara mano en el área. Sin embargo, Ria Percival definió con fuerza para dejar la pelota reventada en el travesaño.

Ganaron las que merecieron ganar, a pesar de que el partido debió terminar en goleada, los tres puntos por la mínima diferencia (1 a 0) quedaron en el país para arrancar como dignas anfitrionas. Y por supuesto el grito aturdidor de las tribunas junto a las palmas de ‘Let’s go New Zealand’ ayudó al resultado. Además representa el primer triunfo de la selección en una Copa del Mundo.

Lo más emocionante de la noche maorí fueron las lágrimas de las jugadoras por haberle regalado a su país y su público una linda victoria, llena de ilusiones y sueños. Y por supuesto el mismo gesto acompañado de aplausos de quienes las admiran.