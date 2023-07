Todo lo que le parece bien

Para Juan Barraza, San Luis no es una plaza recurrente para los comediantes de Buenos Aires que giran por el país con sus espectáculos. Aunque varios eligieron la provincia para mostrar sus ocurrencias, él no sabía que en los bares puntanos también recibían humoristas nacionales.

Entonces decidió atreverse y este sábado llega a "All right" con "En un confuso episodio", su espectáculo de stand up que trata de diferentes temas vinculados con la vejez, las mentes conservadoras y las fobias. La función será a las 22 y las entradas se consiguen por Eventbrite a 3.200 pesos.

Es la primera vez que Barraza conoce San Luis como comediante pero no como turista. En varias oportunidades visitó la Villa de Merlo, entre otras localidades del interior. "Siento que los standaperos no conocen la provincia por eso no vienen con sus espectáculos. Quise probar y llego con todas las expectativas", expresó.

El artista aseguró que lo que verá el público sobre el escenario son chistes y temáticas referidas a cosas que a él le dan gracia. "Todo el material lo genero de esa manera y lo que llevo son cosas que a mí me gustaría escuchar, ese es el primer filtro. Después claro que necesito que la gente se ría y así se completa el acto para que disfrute. Pero no estoy pendiente de lo que le parecerá a los demás. Me preocupo más por lo que yo quiero y deseo antes de lo que esperen de mi", aseguró.

Además de comediante, Barraza es escritor y en marzo lanzó su último libro titulado "Diez cuentos cortos". "No necesariamente son humorísticos. Primero pensé en cuentos referidos al fútbol pero después se agregaron otras cosas que me resultaron interesantes para contar", adelantó.