Amistades sanas

No era más que un zorro semejante a cien mil otros. Pero yo le hice mi amigo y ahora es único en el mundo”, "El Principito”, de Antoine de Saint-Exupéry.

Esta frase invita a pensar que la selección de nuestras amistades tiene sus motivos. La información inconsciente que cada uno tiene, genera que nos podamos vincular haciendo amistades que resuenan con nosotros mismos desde nuestra historia, y a través de ellos nos devuelve nuestra propia información: “La forma en que elegimos nuestras amistades no es casual.”

El sentimiento de amor hacia nuestros amigos es parte de nosotros mismos, los amigos son la familia que elegimos para crecer y experimentar el camino de vivir, a cada persona le otorgamos un valor para nosotros y por ese motivo decimos que tenemos amigos que son familia por elección, en la que buscamos personas que nos complementen, siendo simplemente un espejo de nosotros mismos.

En algún momento y por algún motivo todos hacemos una evaluación de nuestros vínculos en general, en el caso de la amistad nos cuestionamos muchas cosas y de alguna forma cada quien inicia un balance emocional en el que emitimos juicios personales en relación a la cantidad versus calidad. El final puede dar como resultado seguir y sostener relaciones siendo en el tiempo un vínculo desgastante, otra opción es accionar y decidir qué necesito hacer con esas relaciones para fluir y relacionarse desde el respeto, dedicando tiempo, atención y construyendo vínculos sanos.

Algunas preguntas necesarias para nuestro tiempo de evaluación pueden ser:

¿Qué es para mí la amistad? ¿Con qué valores la construyo? ¿Qué valor me genera esta relación de amistad? ¿Qué estoy recibiendo? ¿Cómo me siento? ¿Qué puedo hacer diferente? ¿Qué estoy dando? ¿Qué me gustaría que suceda? ¿Cómo me sentiría? ¿La estoy sosteniendo por el valor a los momentos compartidos? ¿Qué emoción me acompaña en esta relación? ¿Es necesario sostenerla? ¿Qué estoy evitando al seguir con estas relaciones?

Si nuestras respuestas desde algún lugar nos hacen sentido y nos despiertan para decidir un cambio en los vínculos, que efectivamente nos aportan aquellas amistades saludables, te invito hacer preguntar desde otro lugar: la forma común o tradicional sería: ¿Qué tipo de amigos quiero tener?, y la nueva forma: “¿Qué tipo de amigo/a estoy dispuesto a ser para los demás?

El mejor vínculo de amistad es “Aquel que uno puede SER lo que realmente ES”.