Victoria Moritz fue convocada para la preselección de menores

Las preselecciones argentinas de menores en varones y mujeres realizarán una concentración de cara al Sur-Centro que se jugará en Mendoza del 2 al 8 de octubre y una puntana, Victoria Moritz, fue convocada para esta etapa.

Del 18 al 20 de julio lo harán los varones en la localidad de San Fernando, mientras que del 25 al 27 lo harán las mujeres en Olavarría. Las concentraciones se realizarán dentro del Programa de Desarrollo Futuro 2028, y como preparación de los entrenadores a cargo de ambas selecciones, que avanzan en la formación de los planteles que representarán al país en ese certamen.

Las mismas le darán continuidad al segundo de los seis años de duración inicial que tiene el Programa de Desarrollo Futuro 2028, plan que está a cargo de Eduardo Gallardo y que busca revolucionar el nivel deportivo en las ocho regiones del país.

“Este año me dio mucha alegría poder nuevamente ser convocada para la preselección. Si bien me generó mucha ansiedad, me siento bien al saber que mis entrenadoras, mis compañeras del club, mi familia y toda la gente de la Universidad de San Luis me están brindando mucho apoyo y contención”, comentó Victoria, que tiene 13 años, concurre al Colegio María Auxiliadora, juega en el Club Universidad y siempre integra las selecciones provinciales.

Victoria está ante una oportunidad única y sigue sumando rodaje en un deporte que encontró hace poco: “Hago deportes desde muy chica, pero me llamó la atención el handball cuando íbamos a ver jugar a mi hermano Federico. Durante la pandemia empecé a entrenar de vez en cuando de manera recreativa con las chicas de primera de la Universidad, ya que todavía no había equipos inferiores. En 2021 se fueron sumando más jugadores al equipo y empezamos a jugar amistosos contra otros clubes. En 2022 se formó la categoría menores bajo la dirección de las profes Evelyn Nievas y Evelyn Astudillo y participamos por primera vez en la Liga Provincial”.

Con la Selección de San Luis. Las puntanas salieron campeonas en el Torneo Nacional de menores de 2022.

En 2022 Victoria fue convocada para la Selección provincial de menores: “Fuimos a jugar al Argentino y junto con Delfina Guarino fuimos citadas a la preselección argentina. Fuimos a la concentración y fue una muy buena experiencia porque nos encontramos con otro nivel de jugadoras que no habíamos visto. Aprendimos mucho y esto nos sirvió para poder seguir creciendo. Esta es mi segunda oportunidad y espero aprovecharla al máximo”.

El objetivo es siempre el mismo: vestir la celeste y blanca. “Mi sueño es jugar con la camiseta de mi país y sé que quizás es algo difícil, pero voy a poner todo de mí para poder lograrlo y traerme una muy buena experiencia”.

La preselección femenina se hará en Olavarría y reunirá a 42 jugadoras. Estará a cargo de Ana María Alonso (Cuyo), Natasha Melillo (Metropolitana), Noelia Tito (NOA) y Santiago Alpentista (Cuyo) en la parte técnico-táctica; mientras que la profesora Cecilia Coca Valdez (Centro) se encargará de la parte de preparación física.

El club Estudiantes de Olavarría recibirá a la delegación que realizará un entrenamiento por la tarde el 25, el 26 lo hará en doble turno y cerrará con un entrenamiento matutino el 27 por la mañana. En ambas concentraciones, todos los contenidos estarán coordinados por Gallardo y por Priscila Álvarez, coordinadores nacionales del Programa Futuro 2028.

San Fernando será la sede para la concentración de la preselección masculina, que contará con la participación de 42 jugadores y que estará a cargo de Cristian Campos (Metropolitana), Pablo Cattone (Metropolitana), Lucas Cruz Guerra (Litoral) y Andrés Barrio (Litoral) en la parte técnico-táctica; mientras que Guillermo Romero (Centro) dirigirá la parte de la preparación física.