Morales Ibarra: "Fue un honor que me hayan designado"

Romina Morales Ibarra dio otro paso importante en su carrera profesional. La árbitra fue parte de la terna que dirigió el pasado jueves en la ciudad de La Banda, Santiago del Estero, el partido amistoso entre los seleccionados de básquet de Argentina y Uruguay, que marcó su debut en mayores masculino a nivel internacional.

La villamercedina integró el staff de jueces que estuvo en el encuentro entre el equipo "albiceleste" U22 y el "charrúa", y hoy despedirá el fin de semana con el compromiso que mantendrán el seleccionado de Pablo Prigioni y el U22, previo al Preclasificatorio Olímpico que iniciará el lunes.

"Fue tremendo. Nunca imaginé la designación, tampoco estaba en los planes. Encima me tocó estar con dos compañeros del Colegio de Árbitros de Santa Fe, gente con la que trabajo y siento mucha confianza, así que estoy muy feliz", comentó desde Santiago del Estero Romina, luego de la experiencia del jueves por la noche.

"Dirigir a Facundo Campazzo, Luca Vildoza, Carlos Delfino, y además tenerlo ahí a Prigioni, a quien miraba por la tele, para mí fue un honor que me hayan designado", agregó la sanluiseña, quien resaltó que pese haber sido un amistoso "no deja de ser importante, el ritmo y velocidad a la que juegan es distinta a lo que lo venía dirigiendo".

En 2022 se convirtió en la primera mujer en dirigir una final de la Liga Argentina. Fue en la serie Independiente de Oliva-Zárate Básket.

Romina, y también los árbitros que la acompañaron, fue designada por la Confederación Argentina de Básquet, y no estará en el certamen continental que organiza la Federación Internacional desde el lunes hasta el 20 de agosto en el norte argentino.

"Lo máximo que dirigí a nivel internacional fue el Sudamericano femenino en San Luis, y Liga Sudamericana femenina, pero mayores masculino no me había tocado. Si bien esta designación es de la CABB y no de FIBA, para mí es importantísimo", dijo.

En cuanto a la agenda que tiene por delante, la jueza, quien este año participó en la edición número 34 del Juego de las Estrellas en Ferro, manifestó: "Estoy abocada a la Liga Argentina, preparándome físicamente para rendir la capacitación para la temporada que se viene, cargada como siempre, así que estoy trabajando duro para cuando arranque la competencia”.

