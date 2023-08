Bonita manera de tejer puentes y caminos

El primer hijo de Iamana Mari nació y junto a él llegaron los dones y las ganas de crear canciones propias. La cantautora, quien transmite tantas emociones a través de su repertorio, tuvo la necesidad de crecer y elegir la música que quería cantar y así compuso sus primeras letras que hasta la actualidad la acompañan.

Gracias a sus amigos, colegas y contactos que tiene en San Luis, este sábado se presentará junto a la "Banda Familia" en la sala "Berta Vidal de Battini" del Centro Cultural Puente Blanco, donde tocará, entre otras, las canciones de "Las fuerzas también descansan", su tercer disco de estudio.

El concierto comienza a las 21 y estará acompañada por "Norte Libre" y Flavia Calderón. Las entradas se pueden conseguir a dos mil pesos por la página web de Passline.

Además, la artista dictará un laboratorio circular de la voz durante la mañana en Casa Viva. Los cupos podrán reservarse al 1159020104.

Iamana explicó que sus canciones pasan por "un folclore experimental o electro folk, que tiene raíz y una búsqueda de sonoridades más contemporáneas y no tan convencionales".

En su carrera, la artista empezó siendo intérprete y con el tiempo se dio cuenta de que necesitaba crear la música que quería cantar y buscó lugares donde se sintiera genuina. "Al tener a mi hijo el tiempo para el canto se redujo y surgieron preguntas sobre cuál sería el proyecto prioritario y elegí el mío, el de cantar mis propias composiciones", expresó.

Para agendar

Hoy a las 21

Lugar: Sala "Berta Vidal de Battini"

Entrada: 2.000 pesos

Iamana Mari comenzó a transitar su carrera en la adolescencia cuando su profesor en la escuela secundaria la convocó para un proyecto de música de cámara.

Allí transitó nueve años hasta que decidió emprender su propio camino solista. "Siempre me gustó viajar y toparme con culturas y diferentes maneras de ver las cosas. Los viajes me dieron información y empecé a darme cuenta de que tengo la fascinación de crear algo nuevo a partir de cosas diferentes", explicó.

Dentro de la búsqueda de una sonoridad propia, Iamana se preocupa por lo que el público siente y espera en cada concierto que lo viva con toda la intensidad.

"Busco una escucha más activa, a no dar las cosas digeridas. Si una da músicas que son identificables creo que quienes escuchan no tienen mucho por hacer. Cuando uno propone algo nuevo, el otro hace un trabajo de recibir y abrirse. Me gusta que la gente viaje con las canciones, en un viaje poético donde aparecen otras dimensiones", aseguró la artista que vive en Buenos Aires.

Iamana utiliza su placer al cantar como puente con el público. "Siempre fue un espacio de asombro y un lugar donde me conozco a mí misma, me expando como ser humano y creadora. Para mí cantar es una fuente de placer y un lugar donde me gusta estar. Si no canto, la vida no está buena, porque es lo que me permite estar en un lugar nutritivo. Además es un servicio, mi aporte sincero al mundo", concluyó la artista.

Redacción/MGE