Josefina Gatica se bañó en oro y lideró el medallero puntano

Josefina Gatica tocó el cielo con las manos en el Arena de La Pedrera al conquistar la única medalla dorada de San Luis en el Campeonato Argentino de boxeo femenino en categorías juveniles y mayores. Fue en 60 kilogramos juvenil, tras ganarle a la neuquina Geraldine Domennela. La cosecha de la delegación puntana en suelo villamercedino cerró con dos preseas de plata, conseguidas por Adriana Barrientos y Xiomara Ferreyra, y cuatro de bronce, alcanzadas por Luciana Vargas, Melany Ramírez, Zamira Ferreyra y Tamara Gatica.

"Es muchísima la alegría que siento por haber podido ganar después de tanto sacrificio y años de lucha, de caídas y demás. El torneo en sí fue muy bueno. Ya había ido a otro el año pasado (logró el subcampeonato); este fue mi segundo y son lindos, porque te podés medir con todas las boxeadoras a nivel nacional", comentó Josefina, de 18 años y oriunda de la ciudad de La Punta, quien accedió a la final del domingo luego de haber superado en semifinales a la bonaerense Valentina Córdoba.

"Mi aspiración es ser profesional, pero creo que todavía tengo que sumar experiencia a mi carrera. Venimos conformando parte de los campus, siendo convocada por la Selección nacional y vamos tomando rodaje en cada pelea, para cuando llegue el momento de dar el salto estar lista", agregó Josefina, quien señaló que su referente es su hermana Tamara, bronce en 64 kilogramos mayores.

Adriana Barrientos. La puntana consiguió uno de los subcampeonatos, en categoría juvenil de 54 kilogramos .Fotos: Fernanda Miranda.

Barrientos y Ferreyra aportaron las medallas de plata. Adriana fue subcampeona juvenil en 54 kilogramos y Xiomara en mayores 60 kilos.

"Me tocó una boxeadora que pegaba muy fuerte. Era la primera vez que enfrentaba a una rival así. Este Argentino me sirvió como experiencia porque me estoy preparando para pasar al profesionalismo el año que viene", expresó Adriana, quien señaló que por su pegada y dedicación su referente es Yessica "Tuti" Bopp, la nacida en Wilde, Buenos Aires.

"El objetivo siempre es ir por títulos, pero hay que ir de a poco. Si se dan, buenísimo, pero si no hay que seguir entrenando y dar lo mejor", aseveró la puntana, quien en la final cayó ante Nahiara Lobos de Buenos Aires.

Xiomara, también representante del gimnasio El Luchador, quien perdió contra la bonaerense Victoria Saputo, manifestó respecto a la experiencia vivida en el parque villamercedino: "Estoy feliz de haber podido participar junto a mis compañeras y profesor. Ahora hay que seguir entrenando, no bajar los brazos. En esta oportunidad me tocó perder, pero hay que continuar".

Y agregó: "Por ahora me siento bien en el amateurismo. Hay que ir de a poco. Nadie llega a la cima rápido".

En cuanto a los bronces, fueron proporcionados por Vargas (48 kilos juvenil), Ramírez (64 kilos juvenil), Zamira Ferreya (64 kilos mayores) y Gatica (64 kilos mayores).

Valiosos terceros puestos. Gatica y Ferreyra, junto a Monteros, presidenta de la Federación Sanluiseña. Fotos: Fernanda Miranda.

Virginia Monteros, presidenta de la Federación Sanluiseña, comentó a modo de balance: "Como presidenta estoy muy agradecida con el evento; fue algo impensado. La idea era visibilizar los talentos de la provincia y lo logramos. El nivel fue muy alto. Se sabe que Buenos Aires tiene competidoras de elite, que entrenan mucho y pelean los fines de semana. Es una desventaja pero no un imposible para nosotros, que hemos trabajado un montón. Así que estoy feliz porque nos medimos contra las mejores".

Monteros, como anticipo, contó además que la campeona juvenil participará en este 2023 de un campus en Escocia junto al seleccionado "albiceleste". "La pidió el entrenador, así que estamos muy felices, porque es un logro muy importante para la provincia", dijo.

"Es una oportunidad increíble, más que nada para sumar experiencia. Creo que dejé una buena impresión y ojalá siga siendo así", cerró Josefina Gatica.