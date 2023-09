San Luis se trajo la ventaja del duelo con Villa Mercedes

La selección de San Luis venció de visitante por 5 a 3 a su homónimo de Villa Mercedes, y ya se aseguró al menos los penales en esta apresurada disputa por representar a la provincia en el Torneo Nacional, que organiza el Consejo Federal de Fútbol, y que tendrá su etapa decisiva en noviembre en Río Turbio, provincia de Santa Cruz.

El encuentro se jugó en la escuela Normal de Villa Mercedes, y se decantó en favor de los puntanos, que marcaron a través de: Pablo Gómez, Eric Agüero y un triplete de Willyam Rodríguez, mientras que Esteban Camargo, en dos ocasiones, y Luciano Cuesta anotaron para el conjunto de la Calle Angosta.

Cabe destacar que en la definición no se contabiliza la diferencia de gol, es por eso que el equipo puntano necesita la victoria, o en su defecto el empate, para transformarse en el representante a la provincia, aunque en caso de perder el domingo a las 20:30 en el Ave Fénix, accederá a la definición por penales, que es a lo máximo que puede aspirar el conjunto mercedino.

"Fue un partido muy intenso, muy estratégico. Ambos planteamos un montón de variantes en los sistemas, pero creo que la jerarquía de nuestros jugadores fue lo que definió el juego a nuestro favor, tanto en la ofensiva, como también en el arco, donde tuvimos actuaciones muy destacadas", explicó Martín Mazza, el entrenador del combinado de la Liga Sanluiseña.

Gonzalo Acosta, el DT del combinado de la Liga Mercedina, también hizo su análisis sobre el encuentro: "Creo que San Luis nos sorprendió con una gran evolución en cuanto a lo técnico. Años atrás, Villa Mercedes tenía una clara superioridad que fue desapareciendo. Nos plantearon sistemas que contrarrestaban bien lo que habíamos preparado, y seguramente el partido de vuelta será otra gran batalla de sistemas, está claro por los últimos resultados a nivel regional y provincial que San Luis está un escalón por encima de nosotros".

Pese a la derrota, Acosta confía en poder revertir en San Luis. "Vamos a intentar modificar, cambiar los sistemas de duales; apostaremos a cuartetas más conocidas y haremos 3 o 4 minutos explosivos para dar el golpe y llegar a los penales en San Luis".

Grito puntano. El festejo en uno de los goles de Rodríguez que puso a los puntanos con ventaja para la vuelta. Foto: gentileza Laura Acosta.

Hace dos semanas que se formaron las selecciones, tanto de San Luis como de Villa Mercedes. En el equipo de capital, el DT encargado de la responsabilidad de formar un buen grupo y un mejor equipo fue Martín Mazza, quien trabaja junto a Jorge Carreras, Luciano Martínez y Danilo Quiroga en su cuerpo técnico.

"Que me elijan para dirigir la selección es un orgullo. Lo siento como un reconocimiento al trabajo que le hemos entregado a esta disciplina, hace muchos años que dirijo y he tenido la oportunidad de salir 11 veces campeón desde el banco de suplentes de distintos equipos (3 veces con CHSL, 6 con Juventud y 2 con La Máquina), creo que eso ayudó a que me eligieran" explicó el DT.

"Me encontré con un grupo de chicos que se tomaron esto con mucho profesionalismo, tanto los que quedaron para el plantel definitivo, como los casi 40 que convocamos a la preselección. Hemos tenido un trato respetuoso con todos y estamos muy agradecidos", cerró Mazza.

El mismo tiempo de trabajo lleva la selección de Villa Mercedes, que tiene al multicampeón Gonzalo Acosta, dueño de 20 títulos —1 con Changos, 1 con Celtic, 3 con Nihuil y 13 con Rústicos y otros 2 en el futsal femenino—, como entrenador, en dupla con David Moncla y la preparación física de José Farías.

"Nosotros nos basamos en una nómina de 17 jugadores de las tres categorías del futsal mercedino, de hecho en el proceso tuvimos un chico de la "C" que había hecho 26 goles en un campeonato corto, fue poco tiempo, pero pudimos realizar 8 entrenamientos antes de jugar y la verdad por eso no sufrí la derrota tanto, porque siento que se puede dar vuelta", explicó Acosta.

Todo está por definirse y en juego está el estandarte y la representación de este deporte en la provincia.