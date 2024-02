Analía Olguín, maquilladora puntana en la semana de la moda de Nueva York

Siempre atenta a lo que ocurre en el mundo de la moda, Analía Olguín se enteró hace un tiempo que este mes (del viernes 9 al miércoles 14) se realizaría una nueva edición de la tradicional New York Fashion Week en la cosmopolita ciudad estadounidense. A partir de entonces o0rganizó su vida para disfrutar de la semana de la moda más importante del mundo, que tiene sedes también en Milán y en París.

La maquilladora y asesora de imagen llegó el lunes a Nueva York para estar a tiempo en cada uno de los eventos que se realizan alrededor de este encuentro tan importante y también para recorrer un poco la ciudad que no duerme.

Más allá de disfrutar, observar y darse el gusto de admirar los nuevos diseños de la próxima colección otoño-invierno, Analía llegó a New York para trabajar. La puntana será parte del equipo oficial de 18 maquilladores profesionales de todas partes del mundo que estarán en el detrás la escena de la fiesta. Es la única argentina en el staff.

"Llegar hasta acá no fue nada fácil", dijo la maquilladora que tuvo que sortear los desafíos que le puso su trabajo para hoy estar donde siempre quiso estar. Olguín, en una charla con Etc. antes de tomarse el avión, sostuvo que espera con todas sus fuerzas estar a la altura de semejante evento, el primero internacional de su extensa carrera, que tuvo lógico epicentro hasta ahora en la provincia.

La llegada de Analía a la Semana de la Moda de Nueva York comenzó a gestarse hace algunos meses, cuando la maquilladora se puso en contacto con gente del mundo de la moda de diferentes países, principalmente con una colega y amiga de Ecuador que ya había participado de este show. La profesional la aconsejó y la guió por los caminos que tenía que seguir para llegar al encuentro.

“Busqué y busqué hasta que di con una agencia mexicana que luego me contactó. Allí comenzó el proceso. Tuve que pasar algunos obstáculos, varias pruebas para validar mis conocimientos y después juntar toda la documentación, certificaciones y pasar por largas entrevistas”, recordó Analía.

Un día de octubre, la maquilladora puntana recibió la llamada más esperada. “Estaba en Buenos Aires haciendo un curso de perfeccionamiento. Me dijeron que habían visto mi portfolio y que fue aprobado para ser parte del próximo Fashion Week de New York. Me emocioné tanto que sentí que lloraba como un niño. Les tuve que explicar a los que estaban a mi lado que era un llanto de felicidad”, agregó.

La artista se considera una persona determinante y perseverante, y cree que llegar hasta New York para hacer su trabajo no fue un gusto que se dio de un día para el otro. Hace más de 15 años que Olguín trabaja como maquilladora social y cuenta con su propio estudio, donde sus clientas piden turno para que las atienda. Además, es asesora de imagen, otra profesión que se complementa muy bien con el estilo de trabajo que maneja.

“Mi estudio es un lugar muy acogedor, está pensado cada uno de los detalles, es muy cómodo, ya que es común que mis clientas elijan vestirse y hacer fotos ahí por el entorno maravilloso que lo rodea”, contó.

Ser maquilladora para Analía es algo que la hace feliz. Para ella, su labor no es solo maquillaje, sino también es autoestima, seguridad, poder, y lograr que sus clientas se reencuentren con ellas mismas y prioricen su imagen.

Redacción / NTV