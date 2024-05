Dolores Brescia llegó para aportar esfuerzo, goles y asistencias

Dolores Brescia llegó a San Luis Fútbol Club para aportar su cuota goleadora y ofrecerse con variantes para moverse en los metros finales de la cancha. En los últimos partidos se movió como extrema, quedando la venezolana Kimberlyn Campos como referencia del área.

La platense de 21 años, hincha de Estudiantes de La Plata, apretó el puño el domingo tras el título de campeón del “Pincha” en la Copa de la Liga Profesional, pero su concentración está en el día a día de las “Pibas” en la Primera A del femenino de AFA.

“Estoy muy contenta porque encontramos esta racha de triunfos que necesitábamos (con la victoria del domingo, 1-0 a Banfield, son tres triunfos en fila), y el partido anterior (3-1 a Ferro) llegó mi primer gol. Pero mi alegría está en el equipo”, indica Dolores, agradecida “por el grupo de compañeras, el cuerpo técnico y la dirigencia”.

Dolores tiene tres hermanos: dos varones más grandes y su gemela Delfina, quien juega en la Universidad Nacional de La Plata y compite en la Liga Universitaria. “Es mediocampista”, remarca, y luego cuenta su vínculo con el fútbol.

“Comencé a los 15 años en Estudiantes de La Plata. Estuve tres años y después pasé a Independiente de Avellaneda, y a los 20 a Nacional de Uruguay. Pero la realidad es que primero hacía atletismo, lanzamiento de jabalina, y participé en nacionales de levantamiento de pesas; después me dediqué al fútbol, que es más grupal”.

Sobre su arribo a San Luis, indica: “Me llegaron propuestas de otros países, pero quería quedarme a estudiar en Buenos Aires (tiene dos años cursados del profesorado de educación física) y después me llegó esta propuesta. Quería jugar y estudiar, pero me ilusionó la idea de llegar a un equipo recién ascendido. Me hablaron muy bien de San Luis, de que es un equipo muy exigente, que trabaja muy bien, y lo estoy comprobando”.

Brescia entiende que San Luis FC ya se acomodó a la categoría. “Empezamos bien; después, por cuestiones del fútbol, nos tocó perder dos partidos (Racing 4-1 y Boca 3-2), pero ahora remontamos y estamos bien. Tenemos con qué y demostramos que somos un equipo fuerte, que está a la altura de la A”.

El próximo partido de San Luis FC será el sábado a las 15 ante San Lorenzo, en Estancia Grande.

Dolores regresa en la charla al trato que recibe en el plantel. “Cuando llegué me hablaron muy bien, pero estando acá te das cuenta de que es verdad. Todas son rápidas, resistentes, fuertes y con buena técnica. La verdad, estoy contenta, siento que tenemos un muy buen equipo y todavía mucho para demostrar”.

Dolores tiene mucha competencia por el puesto. “Somos muchas delanteras y se genera muy buena competencia, sana. Eso te motiva a seguir creciendo y mejorando. Aportaré desde donde me toque, en el banco o de titular”.

Brescia viene de ser goleadora del fútbol uruguayo y aquí comenzó como alternativa y ahora se ganó la titularidad. “Me defino como goleadora, acá en San Luis también asistí bastante. Dos asistencias a Kim Campos ante Estudiantes de Buenos Aires (triunfo 3-1 de visitante) y uno ante Ferro. Dos asistencias y un gol en tres partidos”, sonríe, dejando claro que está muy bien en su andar.

Sabe Dolores que algunas veces la pelota se pone caprichosa y no entra. “Se abrió el arco y llegaron los goles, eso sentimos ahora, no tengo dudas de que seguiremos así. San Luis FC está para quedar dentro de los 5 y pelear los primeros puestos. Queremos pelear arriba”, sentencia.