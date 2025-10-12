River perdió ante Sarmiento en el Monumental
El conjunto de Marcelo Gallardo perdió el cuarto partido conecutivo en la Copa de la Liga y el público reprobó a los jugadores, Hubo cánticos en el segundo tiempo y silbatina al término de los 90.
| Hace 3 horas
El conjunto de Marcelo Gallardo volvió a mostrar una versión apagada y cayó en su casa frente a Sarmiento de Junín. El único gol del partido lo marcó Morales a la media hora del primer tiempo.
En el cierre, Miguel Borja había conseguido el empate, pero el tanto fue anulado por posición adelantada tras la revisión del VAR.
El público reprobó al equipo con insultos antes del empate anulado.
El resultado profundiza el mal momento futbolístico del equipo millonario, que se retiró del campo bajo una lluvia de reproches.
08 de octubre de 2025