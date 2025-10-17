¿Qué te depara el universo para el día de la lealtad?

ARIES: Mercurio hace sentir sus energías positivas, ya que habrá optimismo y firmeza en la concreción de sus planes. Necesitan apoyo familiar. Aprendan a disfrutar de las cosas sencillas de la vida. Mucho les entusiasma la perspectiva de un viaje.

En el plano sentimental: con sus celos pueden malograr una relación.

En el amor: un día diferente.

En la salud: practiquen deportes.

En el juego: 2, 3 y 7.

TAURO: Tiempo de cambios y mejoras. Júpiter actuará con perseverancia en pos de objetivos muy claros. Sus finanzas comienzan una etapa de desenvolvimiento. Una invitación y una salida muy especial. Mayor comprensión con las personas que lo rodean. El azar los visitará; arriesguen.

En el plano sentimental: aventuras y salidas informales que alegran sus días.

En el amor: una atracción espontánea.

En la salud: bien.

En el juego: 2, 4 y 8.

GÉMINIS: La etapa se presenta positiva para darle impulso a todos los planes que quedaron pendientes. Buena relación en el ámbito de trabajo, lo que les trae mayor colaboración. Cobra mayor importancia el grupo familiar. En cuanto a las finanzas, las perspectivas son alentadoras.

En el plano sentimental: felicidad y armonía para disfrutar de sus afectos.

En el amor: soluciones felices.

En la salud: bien.

En el juego: 1, 4 y 8.

CÁNCER: Etapa muy emotiva para quienes desean avanzar, mejorando sus actividades y su vida privada. Los asuntos legales necesitan buen asesoramiento. En cuanto al dinero, actúen con cautela. Las perspectivas de viaje son buenas.

En el plano sentimental: se cicatrizan viejas heridas del corazón.

En el amor: jornada agradable.

En la salud: bien.

En el juego: 1, 3 y 7.

LEO: Con mayor comprensión, proyecten sus tareas laborales y lograrán beneficios a corto plazo. Saldrán airosos de sus preocupaciones personales. Cuidado con la firma de contratos y garantías. Muchos planes que se van concretando les traen satisfacciones monetarias.

En el plano sentimental: encuentros que traen felicidad a su corazón.

En el amor: felicidad de sentirse amados.

En la salud: bien.

En el juego: 2, 3 y 7.

VIRGO: Puede aprender a ser perseverante; no dejen proyectos inconclusos. Se presentan muy buenas oportunidades a nivel financiero.

En el plano sentimental: su corazón vivirá una etapa muy placentera. Disfrute. Suerte.

En el amor: celosos.

En la salud: bien.

En el juego: 3, 6 y 4.

LIBRA: Con la Luna y la ayuda del planeta Venus, será un día dedicado a solucionar y resolver problemas comerciales.

En el plano sentimental: una llamada que los pone de mal humor, pero al final de la jornada logra resolver su problema amoroso.

En el amor: intuitivo.

En la salud: mejorando.

En el juego: 2, 3 y 9.

ESCORPIO: Con su inteligencia y energía positiva, pone en marcha sus planes en los proyectos comerciales que esta jornada los motiva a llevar a cabo con éxito, lo que los pone de muy buen humor y tranquilos. Esto los ayudará a resolver problemas de dinero.

En el plano sentimental: también se sentirán con buena onda para ser más comprensivos con su pareja.

Éxitos: en el amor: impulsivo.

En la salud: bien.

En el juego: 1, 4 y 8.

SAGITARIO: En sus actividades diarias, el apoyo de quienes los rodean será importante. Tiempo de trabajo y descanso; así todo resultará mejor.

Circunstancias favorables les permitirán mejorar sus ingresos. Una sorpresa agradable.

En el plano sentimental: serenidad, eso es lo que su corazón está necesitando.

En el amor: se olvidan de penas y sinsabores.

En la salud: bien.

En el juego: 2, 7 y 8.

CAPRICORNIO: Excelente mejora en sus finanzas. Tratos comerciales con triunfo. La Luna llena les da claridad y sabiduría para seguir razonando en todo lo que vienen planeando desde hace tiempo.

En el plano sentimental: se sienten amados y contenidos

ACUARIO: Este signo, tan poderoso y luchador, se verá favorecido por el paso del planeta Urano, que juntamente con la Luna los hará poner de muy buen humor, lo cual los ayudará a pasar una hermosa jornada.

En el plano sentimental: están dispuestos a demostrar todo su amor y así conquistar a la persona deseada.

En el amor: está con suerte.

En la salud: algo nerviosos.

En el juego: 1, 3 y 7.

PISCIS: Entusiasmo en la concreción de los nuevos planes que se vienen presentando. El planeta Júpiter los apoyará en todo lo relacionado con sus finanzas. Se suavizan problemas en el ámbito familiar. La jornada resultará agradable si ustedes la saben aprovechar.

En el plano sentimental: surgen nuevos intereses compartidos.

En el amor: un encuentro muy deseado.

En la salud: dolencias pasajeras.

En el juego: 2, 3 y 8.