Mondino desembarcó en “la cuna de la tradición”: en Areco vendió más de 10 mil cabezas

“Bienvenidos, para nosotros es un orgullo que participen de este histórico remate para nuestra firma”, expresó Roberto Mondino en la apertura de la primera subasta que la consignataria “Alfredo S. Mondino” realizó en San Antonio de Areco, que dejó como saldo la venta de más de 10 mil vacunos.

De esta forma, la firma que desarrolla una amplia actividad en San Luis y que está en franca expansión, ahora hizo pie en esta región bonaerense con esta masiva comercialización que fue seguida en toda la Argentina y países vecinos gracias a la transmisión del Canal Rural.

Mondino que es sinónimo de tradición ganadera, eligió para este evento un escenario caracterizado por mucha tradición: fue en la Matera Criolla, del Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes, cuyas instalaciones se vieron colmadas de productores e inversores.

El martillo de Roberto Mondino marcó el inicio de la venta de los miles de bovinos. La apertura fue con el Faenar TV que comprendió la subasta de 4.000 cabezas de novillos y vaquillonas (consumo y exportación), toros y vacas vacías y para faena.

“Todas las categorías anduvieron muy bien; un lote de 100 novillos Hilton llegó a 7.000 pesos. Todo el novillo hizo entre los 6.800 y los 6.900 pesos; la vaca fuerte también: hasta más de 6.000 pesos. Siempre en carne a levantar del campo”, sintetizó el empresario.

Tras Faenar TV y el tradicional momento de camaradería son sus clientes, amigos e invitados especiales, se puso en marcha la segunda parte del cronograma de la masiva subasta: la comercialización de la invernada y cría.

“Machos, hembras y lotes mixtos, todos tuvieron sus manos y valores importantes”, resaltó La Voz del Pueblo y agregó: “El punto alto, sin dudas, fue la venta de un solo palo en 1,5 millones de pesos de 500 novillitos de 310 kilos de una firma de San Cayetano”.

La subasta de los vientres empezó a marcar el final de una intensa jornada. El broche final fue con un especial remate de caballos montados entre mansos y de trabajo.

El balance de la jornada

Roberto Mondino, respaldado en cifras y datos, marcó la satisfacción de la consignataria por el desembarco en San Antonio de Areco.

“La invernada se vendió muy bien. Veníamos con el ternero en 4.000 y pico de pesos y acá superó los 5.000 y era todo pesado. La hembra estuvo fuerte, en 4.700 / 4.800 pesos. El macho y hembra igual. Así que bien todo”.

El diario “La Voz del Pueblo” que hizo una cobertura especial de la subasta sostuvo que saldo fue altamente positivo porque se vendieron más de 10.000 cabezas entre gordo, invernada y cría, “con valores firmes y muy importantes en algunas categorías”

“Fue un remate muy completo”

A su turno Pedro Althaparro, martillero y representante de la firma en la región bonaerense, también realzó el debut en San Antonio de Areco.

“No faltó nada, fue un remate muy completo. Arrancamos con Faenar TV con terneras de 300 kg hasta las vaquillonas de 490. Lo mismo en el macho del novillito al novillo de exportación, la vaca, igual. En todas las categorías no faltó nada. Había vaca parida, había ternero liviano, muchos novillitos. Fue un remate de volumen, pero de mucha calidad y las categorías completas en todos los renglones”,

Fuente. Prensa Alfredo S. Mondino y La Voz del Pueblo