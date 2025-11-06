Noviembre arranca fuerte en los cines, con seis estrenos

Seis estrenos abren noviembre y renuevan con fuerza la cartelera de los cines de la provincia que tendrán para ofrecer una variedad de drama, terror, animación y acción para los espectadores.

Tanto en Cinemacenter como en Cines Fénix de Villa Mercedes llega esta semana "Depredador: tierras salvajes", la novena entrega de la franquicia que esta vez tiene como protagonista a un joven del clan que fue marginado por sus compañeros en un planeta olvidado y encuentra un aliado con el que se embarca en un peligroso viaje en busca del adversario definitivo.

Otro estreno común de ambos complejos será "Matate amor", una película norteamericana, con sucesos en Francia y escrita por una argentina, Ariana Harwicz. La historia cuenta la depresión posparto de una mujer en la campiña francesa y tiene las actuaciones de Jenifer Lawrence y Robert Pattinson.

Solo en las salas del shopping puntano habrá otros cuatros estrenos: "Dellhouse:la muñeca maldita", "La herida", "Paw Patrol: especial de Navidad"y "Retratos del Apocalipsis".

La primera es una producción coreana sobre una mujer que tras la pérdida de su hija encuentra en un mercado de antigüedades una muñeca idéntica a la niña. Al principio la muñeca servirá de consuelo para sobrellevar el duelo, pero su presencia se volverá rápidamente aterradora.

"La herida", en cambio, es una película argentina que cuenta la historia de un hombre de 62 años que se entera del suicidio de una mujer que fue su gran amor en la adolescencia. La conmoción por la noticia lo lleva a recordar la historia vivida durante el invierno de 1980 en Buenos Aires, en plena dictadura, cuando la joven quedó embarazada de una relación ocasional.

Otra producción nacional que llega esta semana es "Retratos del apocalipsis", una historia coral que hace dos semanas se vio en el festival "Merlo sangriento", que se realizó en el norte de la provincia. Cuatro historias interconectadas revelan el inicio y la evolución de un apocalipsis zombie en Buenos Aires.

En el otro extremo, la película para los más chicos es un especial de Navidad de la patrulla canina para que los más chicos también tengan su momento de diversión en los cines.