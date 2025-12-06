Katherine López, la arquera de Concarán que hace festejar a Río Cuarto

El mismo día que Estudiantes de Río Cuarto logró en el sur del país su histórico ascenso a primera división; el equipo femenino de la institución consiguió el Torneo Provincial en una dramática definición por penales que tuvo a la arquera puntana Katherine López como protagonista principal. La joven atajó dos disparos y permitió que su equipo se alzara con el título tras vencer en la semifinal a Instituto –el campeón defensor- y a Atenas de Río Cuarto, el clásico rival, en el partido definitivo.

La final tuvo picos de tensión y dramatismo muy altos porque Estudiantes dominó el primer tiempo y se puso en ventaja pero en el tiempo de descuento del segundo tiempo Atenas empató y estiró la definición a los doce pasos, donde la figura de la puntana se agigantó hacia la gloria.

Los logros de Kate no terminaron allí. El jueves a la noche disputó otra final, la del campeonato anual, otra vez en el clásico de los clásicos riocuartenses y otra vez fue victoria para las celestes, aunque mucho más holgada: 3 a 0 y a seguir festejando. Y para terminar de redondear la semana de gloria de la arquera, el viernes a la mañana supo que está nominada a los premios Deportes Río 2025.

López es la única mujer de una terna de fútbol que comparte con Guido Herrera, arquero titular y figura de Talleres de Córdoba; Gonzalo Maffini, capitán de Estudiantes y estandarte del ascenso; y Facundo Mucignat, lateral derecho de Atenas. “Estar nominada con jugadores profesionales es muchísimo”, dijo, orgullosa, la puntana a El Diario de la Repúbilca.

Hace cuatro años que López se radicó en Río Cuarto, tras una infancia y una adolescencia en que se la pasó jugando al fútbol en una escuelita de Concarán que se llamaba EFIC y que ya no existe, aunque también jugó algunos partidos en Atlético. La joven nació hace 19 años en Villa Mercedes pero al poco tiempo se radicó en el pueblo del Valle del Conlara, donde fue a la escuela Eleodoro Lobos.

Tenía nada más que 14 años cuando un dirigente de Estudiantes la llamó para ficharla en Río Cuarto, lo que la empujaba necesariamente a mudarse a Córdoba. “El apoyo de mis padres fue fundamental, sin ellos no hubiera podido hacer nada”, dijo la arquera que ahora vive en Las Higueras y estudia en la Universidad Licenciatura en Administración.

Cuando habla de su familia, López comprende lo importante que fueron para su carrera y menciona a sus padres, Gabriel Alejandro y Eliana Senteno, y a sus hermanos Mailén, Milena y Cristopher. “Ellos son mis pilares–dijo desde Las Higueras, donde vive- los visito cada vez que puedo o si no ellos vienen para acá”.

En el futuro cercano, la Uno celeste se ve en Estudiantes, porque el club confío en ella y le da seguridad, aunque “nunca se le cierra una puerta a un equipo de gran nivel”. Katherine nunca atajó para un equipo de su provincia y siguió de cerca la campaña de San Luis FC.