Verstappen larga primero y Colapinto último en la carrera de despedida

Con el campeonato al rojo vivo y una carrera final que promete definiciones espectaculares, la Fórmula 1 empezó a despedir el año con la clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi, la última prueba del 2025, en la que Franco Colapinto terminó en el último lugar.

En consecuencia, el piloto argentino de Alpine largará, de no mediar descalificaciones ni decisiones de los jueces de último momento, del puesto 20 de la grilla. El otro conductor de la escudería francesa, Pierre Gasly, saldrá del 19 en la carrera final que se desarrollará el domingo a partir de las 10 de la mañana.

En el otro extremo de la competencia está la pelea por el título que tiene a Lando Norris como máximo candidato, aunque con su compañero de Mc Laren Oscar Piastri y el actual campeón Max Verstappen en lucha, ya que mantienen las chances en el final del campeonato.

Largará en la primera posición el piloto de Red Bull, en tanto que la dupla de Mc Laren estará en el segundo y tercer lugar de la grilla de una carrera que promete ser apasionante.