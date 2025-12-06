Joana Bolling les hizo dos goles a las campeonas del mundo en la derrota de la selección

Dos goles desde el extremo, algunas intervenciones muy certeras en defensa y una exclusión fueron los elementos del mejor partido de Joana Bolling en el Mundial de Handball femenino, en una actuación que no fue suficiente para impedir la derrota de la selección nacional ante el poderoso equipo francés por 29 a 17.

El encuentro fue el segundo de la Main Round del torneo, del que La Garra se despedirá el lunes cuando juegue contra Túnez, sorprendente vencedor de Austria en la segunda fecha de la segunda instancia.

Bolling ingresó en el segundo tiempo y ahí nomás puso en evidencia su presencia con un golazo que sirvió para que el combinado nacional descontara hasta 15 a 9. El segundo gol de la puntana fue similar y también acortó un poco la ventaja ya que puso el marcador 19 a 13.

La selección francesa, defensora del título, fue la dominante durante todo el encuentro y aprovechó además la baja en el equipo nacional de Elke Karsten, la mejor jugadora argentina del Mundial, quien sufrió una lesión en sus dedos y no pudo terminar el partido.