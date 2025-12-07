Melina cerró su histórica participación en el Mundial con el cuarto puesto

Una ráfaga de cuatro goles españoles que llegó apenas después de que Argentina haya empatado en uno el encuentro por el tercer puesto del Mundial Femenino de Futsal determinó que el seleccionado nacional en el que participa la puntana Melina Quevedo quedara en un meritorio cuarto puesto del certamen.

Con la derrota de 5 a 1 del domingo a la mañana, las chicas argentinas cerraron su participación en el Mundial de Filipinas y Quevedo hizo historia para la provincia al convertirse en la primera jugadora puntana en ser parte de una competencia de esa magnitud, organizada por FIFA.

Durante el torneo, la joven oriunda de Juan Llerena, goleadora en Racing y con el 6 en la espalda, convirtió un gol de penal en la goleada ante Filipinas y jugó varios y destacados minutos que le dieron experiencia y buenas sensaciones.

Argentina arrasó en la fase de grupos, en la que venció sin atenuantes a Marruecos, Polonia y las locales y pasó a las instancias finales tras ganarle a Colombia en Cuartos. En semifinales se encontró con el poderío de Portugal que la venció 7 a 1 y con la efectividad de España, con la que disputó un partido muy parejo que se definió tras una seguidilla de goles europeos.