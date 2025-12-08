Los ríos musicales de la belleza

Conocedor de los rituales folclóricos de todo el país, Carlos “El Negro” Aguirre salió al escenario antes de empezar su recital para pagar el cogollo que le había dedicado el dúo Zabala-Funes en una tonada llamada "Vuelvo a San Luis". El entrerriano sirvió su copa con agua, útil a falta de vino, y cumplió con lo establecido por la tradición.

Ya en el concierto, el notable músico demostró que conoce de costumbres pero conoce más de música argentina propiamente dicha. Zambas, valses, milongas, chacareras y hasta un triunfo (“a juzgar por nuestra historia, deberíamos inventar un ritmo que se llame derrota”, bromeó) musicalizaron la noche del domingo para el centenar de personas que asistió al show en la sala Hugo del Carril.

Ese público, además de reconocer en Aguirre a un compositor fundamental para la música criolla de esta época, fue llevado por el artista a un viaje que recaló en Japón con "Pájaros en la nieve", tocó el límite paraguayo con "En la frontera" y visitó San Pablo con "Chorinho da cantareira".Y por supuesto que sobre el final recaló en una tonada, en compañía de Kike Zavala y Fionna Funes, quienes regresaron al escenario.

Además de contar detalladamente el origen, la sustancia o alguna curiosidad de sus canciones, "El Negro" cantó esas historias acompañado de un piano volador o de una guitarra prestada por Fernando Quevedo, el músico puntano que ofició además como asistente de escenario. Así relató la dura vida de los vendedores ambulantes en los pueblos fronterizos; describió en "Vicenta" a una mujer panadera, escritora y amante de las plantas y en "El diminuto Juan" a un poeta entrerriano adorado en su provincia.

Pero si hay personas a las que Aguirre recuerda en sus canciones es a sus colegas, músicos y músicas que lo acompañaron a lo largo de su carrera y que lo hicieron vivir y sentir un mundo lleno de melodías preciosas, como las que crea cada vez que se sienta a su piano, ordena las cosas y encuentra una gota de mate volcada imprudente sobre una hoja en blanco.





